Arnaque au faux coursier : un escroc interpellé par les gendarmes grâce au “bon réflexe” de sa victime

En Maine-et-Loire, un escroc qui s’apprêtait à dérober la carte bancaire de l’une de ses victimes a été interpellé par la police, grâce au “bon réflexe” de la personne piégée.

Les arnaques sont de plus en plus nombreuses et il est important de les connaître pour s’en protéger. Parmi les escroqueries les plus répandues, on retrouve l’arnaque au faux coursier. Le principe est simple : l’escroc vous appelle par téléphone et se fait passer pour un conseiller bancaire.

Il prétend ensuite que vous êtes victime d’une fraude sur votre compte en banque et que votre carte est désormais “compromise”. Ensuite, l’escroc vous propose d’envoyer un agent ou un coursier à votre domicile pour récupérer votre carte, et vous demande votre code confidentiel.

Voler une carte bancaire

Une fois chez vous, le coursier va vous soutirer de l’argent en utilisant cette phrase bien rodée et en volant votre carte bancaire. À l’aide du code, il pourra l’utiliser facilement pour vous dérober de l’argent.

Cette arnaque redoutable se répand de plus en plus, notamment en Maine-et-Loire où la gendarmerie a déjà lancé l’alerte. Le 9 septembre dernier, une personne originaire de Longuenée-en-Anjou a été victime de cette escroquerie.

Des dépenses suspectes sur le compte

Cette personne a été appelée par un escroc qui se faisait passer pour un conseiller bancaire et qui lui a annoncé qu’elle était victime d’une fraude, indiquant des dépenses suspectes sur son compte. Une personne a donc été envoyée chez elle pour récupérer sa carte bancaire.

Crédit photo : Gendarmerie départementale de Maine et Loire - 49 / Facebook

“Il s’apprêtait à récupérer la carte bancaire d’une personne ayant préalablement été contactée par téléphone par une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire”, a indiqué la gendarmerie de Maine-et-Loire sur son compte Facebook le 26 septembre dernier.

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La victime a un “bon réflexe”

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’escroc puisque sa victime a eu un “bon réflexe”. Elle a immédiatement contacté le 17 et les gendarmes sont rapidement intervenus sur place pour interpeller l’arnaqueur. Celui-ci a été placé en garde à vue et jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d’Angers. Il a été condamné à deux ans de prison dont 18 mois avec sursis et devra verser 800 euros de dommages et intérêts à la victime.

Pour ne pas vous faire piéger, il existe des façons pour repérer les arnaques aux faux conseillers bancaires. Méfiez-vous des personnes qui vous appellent en se faisant passer pour des conseillers et notez qu’aucune banque ne viendra jamais récupérer votre carte bleue à votre domicile. Dans tous les cas, ne communiquez jamais votre code secret et si l’on vous le demande, méfiez-vous et prévenez immédiatement la police.