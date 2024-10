Voici comment repérer les arnaques aux faux conseillers bancaires

On vous révèle comment repérer l'une des arnaques téléphoniques les plus répandues, de nos jours.

Ce n'est un secret pour personne, les arnaques, qui profitent de la crédulité des gens pour leur soutirer de l'argent, deviennent monnaie courante. Aujourd'hui, certaines sont si élaborées qu'il devient de plus en plus compliqué de les repérer.

Parmi ces escroqueries qui peuvent empoisonner le quotidien de nos honnêtes concitoyens, on peut citer les arnaques aux faux conseillers bancaires. En recrudescence, ces dernières deviennent de plus en plus perfectionnées, bien que le modus operandi demeure toujours le même.

Crédit photo : iStock

Les arnaques aux faux conseillers bancaires de plus en plus perfectionnées

Généralement, les escrocs procèdent de la même façon, à chaque tentative. Ils contactent leurs victimes en se faisant passer pour un conseiller de leur banque, travaillant pour le service des fraudes. Ils indiquent ensuite l'objet de leur appel en précisant avoir repéré des opérations prétendument frauduleuses sur leur compte bancaire. Ils suggèrent alors à leurs interlocuteurs de ne pas paniquer et leur assurent qu'il est tout à fait possible d'annuler ces opérations, en leur communiquant des informations personnelles, qui permettront de se connecter à leur espace personnel. Il s'agit bien sûr d'un leurre qui permet aux escrocs de récupérer toutes les données nécessaires à la validation d'opérations bancaires.

Notez qu'en dépit de la gravité de la situation, les escrocs se montrent toujours bienveillants. Il s'agit pour eux d'établir un climat de confiance, pour profiter ainsi de la détresse des victimes au bout du fil, qui sont généralement sous le choc de la nouvelle et prêtes à tout pour récupérer leur argent.

Les escrocs sont d'autant plus crédibles qu’ils parviennent parfois à afficher, sur l’écran des téléphones des victimes, les véritables numéros des agences bancaires.

Crédit photo : iStock

Si la Banque de France et la Fédération bancaire française font leur maximum en termes de sécurité, mais aussi de prévention, il est de notre responsabilité, à tous, d'être vigilant et de se tenir au courant. Il faut savoir en effet que si ces arnaques sont de plus en plus sophistiquées, il existe toutefois quelques astuces assez simples pour démasquer les escrocs.

Ce qu'il faut savoir pour éviter les arnaques

Voici donc nos conseils pour repérer ces arnaques, à travers une mise une situation (vidéo ci-dessous), qui pourrait arriver à n'importe qui.

VIDÉO

Pour rappel, votre banque ne vous demandera jamais de communiquer des informations confidentielles au téléphone, ni de valider des opérations à distance. Si tel est le cas, raccrochez immédiatement et veuillez contacter votre banque sans rappeler le numéro qui vient de vous joindre.

Il en est de même pour les tentatives de fraudes sur internet. En cas de doute, voici quelques conseils pour anticiper le moindre arnaque et vous protéger :

Tout d'abord, il ne faut jamais transmettre d’informations personnelles ou bancaires en ligne, si vous n’êtes pas à l’origine de l’opération. Ensuite, veillez à ne jamais cliquer sur les liens reçus par SMS ou par e-mail, surtout si vous n'avez pas, vous-même, sollicité le supposé organisme qui vous contacte. Enfin, gardez bien à l'esprit que ni vos conseillers bancaires, ni vos fournisseurs d’accès, ne vous appeleront - ou ne vous enverront un SMS ou un e-mail - pour récupérer vos coordonnées bancaires.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ces pages dédiées aux différents types d'arnaques au moyens de paiement et aux moyens de vous en protéger.

Vous voilà prévenus !