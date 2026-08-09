Crans-Montana : une nouvelle vidéo montre la “boule de feu” évoquée par les survivants

Sept mois après l’incendie au bar Le Constellation de Crans-Montana, une nouvelle vidéo montre la “boule de feu” qui est apparue dans le bar, décrite par les survivants.

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La "boule de feu" à l'intérieur du bar

Le 1er janvier 2026, le bar Le Constellation à Crans-Montana, en Suisse, a pris feu. Pour rappel, 41 personnes sont décédées et 115 ont été blessées. Le feu a été causé par des bouteilles de champagne munies de cierges magiques qui ont enflammé la mousse d’insonorisation au plafond.

Sept mois après le drame, le journal italien Il Messagero a dévoilé une nouvelle vidéo de l’incendie sur sa page Facebook. Sur les images, on peut voir une “boule de feu”, qui a été évoquée par les survivants après le drame.

Une boule de feu dans le bar

En effet, certains survivants ont été interrogés sur ce qu'ils ont vécu, comme cette victime défigurée qui a accepté de montré ses brûlures pour la première fois. Dans leurs témoignages, certains survivants ont affirmé avoir vu une “boule de feu” accompagnée d’une forte détonation dans le bar.

Sur la vidéo d’environ une minute, on peut voir le bar filmé depuis l’extérieur et ravagé par les flammes. Après quelques secondes, on voit effectivement une grosse “boule de feu” remonter du sous-sol vers le rez-de-chaussée.

Le départ de feuCrédit photo : DR

La suite après cette vidéo

Un appel d’air

Cette boule de feu s’est sans doute créée lors de l’ouverture de la porte principale du bar, la seule qui n’était pas verrouillée. Cette ouverture a pu créer un appel d’air, qui aurait intensifié le feu.

Cette nouvelle vidéo témoigne à nouveau de la violence des événements. Sur les images saisissantes, on peut voir des personnes essayer par tous les moyens d’aider celles piégées à l’intérieur du bar, en brisant les vitres, pour tenter de créer une issue. Un événement dramatique.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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