Défigurée, une victime de l'incendie de Crans-Montana montre ses brûlures pour la première fois et livre un message émouvant

Eleonora Palmieri brûlée après l'incendie de Crans-Montana

Eleonora Palmieri fait partie des survivants de l'incendie de Crans-Montana. La jeune italienne souffre malgré tout de graves brûlures qu’elle a décidé de montrer pour la première fois dans une vidéo poignante.

Une victime partiellement brûlée prend la parole pour la première fois

L’incendie de Crans-Montana est encore dans toutes les mémoires. Ces dernières semaines, ce sont surtout des mauvaises nouvelles que l’on recevait. D’abord sur le passé judiciaire du gérant du bar, Jacques Moretti. Ou encore, le témoignage glaçant d’un employé qui alertait sur les risques avant l’incendie.

Aujourd’hui, une victime du drame raconte son combat. Vendredi 23 janvier, Eleonora Palmieri a partagé une vidéo devenue virale sur Instagram. La jeune vétérinaire de 29 ans fait partie des rescapés du soir du Nouvel An. Face caméra, elle parle, visage découvert, et montre ses brûlures.

Une pensée pour les victimes de l’incendie

Capture d'écran poste d'Eleonora Palmieri sur Instagram Crédit photo : eleonorapalmieri/ Instagram

La partie gauche de son visage est particulièrement touchée tout comme ses mains. Eleonora Palmieri adresse son message depuis son lit du centre des grands brûlés de Cesena, en Italie, où elle a été transférée après l’incendie.

L’Italienne doit la vie à Filippo, son compagnon, qui l’a sortie des flammes ce soir-là. Elle rend ainsi hommage à tous ceux qui l’ont aidé :

« Derrière chaque article, chaque titre de journaux, il y a la vraie vie, celle faite de peur mais surtout de courage et de force pour aller de l’avant. Je veux remercier ceux qui ne m’ont jamais lâché la main. Ma famille, mon fiancé qui est resté à mes côtés. »

Eleonora Palmieri et son compagnon Filipo sur InstagramCrédit photo : eleonorapalmieri/ Instagram

Alors que son compagnon est à ses côtés sur le lit d’hôpital, Eleonora Palmieri adresse ses pensées aux victimes du drame : « Je veux avoir une pensée pour les anges qui ne sont pas rentrés à la maison. N’arrêtez jamais de rendre hommage à la vie ! »

Aujourd’hui, Eleonora Palmieri va mieux et son état de santé est « bon », selon les médecins.

