Drame dans les Dolomites : une femme de 36 ans meurt après une chute de 300 mètres en voulant prendre une photo

Dans les Dolomites, en Italie, une femme âgée de 36 ans est décédée après avoir fait une chute de 300 mètres. Elle s’était écartée du sentier pour prendre une photo.

Un drame a eu lieu en Italie le 17 octobre dernier. Michelle Alejandra Rubio Leiva, une femme âgée de 36 ans et originaire des États-Unis, était en voyage dans les Dolomites. Elle se promenait sur un sentier de montagne, à 2 750 mètres d’altitude, quand elle s’est écartée du chemin.

La jeune femme a quitté le sentier pour prendre une photo. Un comportement dangereux qui peut être fatal, comme ce randonneur de 44 ans qui est mort après une chute de 150 mètres au Brésil, après s’être hissé sur un rocher pour prendre une photo.

Elle tombe de la montagne

En Italie, Michelle a quitté le sentier pour rejoindre un point de vue panoramique près de Forcella Pordoi, dans le nord de l’Italie. Cependant, elle a perdu l’équilibre et est tombée de la montagne, comme le rapporte The Mirror.

Crédit photo : Jam Press

Elle n’est pas la seule à avoir connu un tel drame. C’est aussi le cas d’une autre femme qui a voulu prendre une photo sur un sentier en Argentine et est tombée d’une falaise de 25 mètres.

Une chute de 300 mètres

Michelle a fait une chute de 300 mètres, sous les yeux de sa famille, dont sa soeur. Les témoins ont donné l’alerte peu avant midi et une équipe ainsi qu’un hélicoptère médicalisé sont intervenus.

Un secouriste de montagne qui se trouvait à proximité est arrivé sur les lieux afin de communiquer les coordonnées exactes à l’équipage.

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Ne pas s'éloigner des sentiers de randonnée

Malheureusement, le décès de Michelle a été constaté sur place et son corps a été héliporté. Ses proches ont quant à eux été transportés en avion.

Un drame qui rappelle qu’il est très important de toujours rester sur les sentiers de randonnée et de ne pas s’en éloigner, même pour prendre une photo.