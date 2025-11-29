Elle veut prendre une photo et tombe d'une falaise de 25 mètres

Il y a quelques jours, une femme a fait une chute mortelle depuis une falaise en Argentine après avoir voulu photographier le paysage.

Un terrible accident s’est déroulé ce mercredi 26 novembre, en Argentine, rapporte le Daily Mail.

Leticia Lembi, une journaliste et consultante en marketing de 33 ans, a été victime d’une chute mortelle alors qu’elle prenait une photo du paysage.

Une chute de 25 mètres

Comme le précise le journal britannique, la victime était en voyage d’affaires avec sa cousine et des amis lorsque le drame s’est produit.

Alors qu’elle visitait la falaise de Barranca de Los Lobos à Mar del Plata, la jeune femme a perdu l’équilibre en tentant de photographier le panorama, assurent plusieurs témoins ayant assisté à la scène.

Mar del PlataCrédit Photo : Getty Image

Le trentenaire se trouvait sur une plateforme en béton détériorée et un vieil escalier menant vers la plage lorsqu’elle a basculé dans le vide.

Selon nos confrères, Leticia Lembi s’est écrasée 25 mètres plus bas sur les rochers. À leur arrivée, les secouristes et les policiers ont déclaré son décès sur place. Sa mort est considérée comme accidentelle.

L'équipe de secours venue en aide à Leticia LembiCrédit Photo : La Capital de Mar del Plata

Aucun panneau signalant le danger

D’après les locaux, l’escalier sur lequel se trouvait la journaliste présentait depuis longtemps des singes d’érosion extrême et de détérioration.

Malgré son mauvais état, de nombreux promeneurs et touristes continuaient à l’emprunter pour admirer la vue et prendre des photos.

« Il n’y a aucun panneau signalant le danger pour les piétons à cet endroit », a indiqué le procureur Carlos Russo.

Leticia LembiCrédit Photo : Facebook / Leticia Lembi

Quelques heures seulement avant sa mort, Leticia Lembi avait publié une photo d'elle lors d'une visite dans un vignoble situé à une quinzaine de kilomètres de la plage.

La défunte originaire de Tres Arroyos, à environ 270 kilomètres du lieu de l'incident, était titulaire d'un diplôme en journalisme et communication sociale de l'Université nationale de La Plata.

Elle était connue non seulement pour sa carrière professionnelle, mais aussi pour son amour des chiens et pour son appartenance à une famille locale très appréciée. 

Source : Daily Mail
