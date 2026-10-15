À 130 mètres sous une montagne gelée de l'Arctique, ce coffre-fort géant cache des millions de graines pour sauver l'humanité en cas d'apocalypse

Dans l’archipel du Svalbard se trouve un coffre-fort gigantesque qui abrite un trésor inestimable pour garantir la survie de l’humanité en cas d’apocalypse.

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La Réserve mondiale de semences du Svalbard

L’archipel norvégien du Svalbard, situé dans l’Arctique, est recouvert de 60% de glace. Il est possible de se rendre sur ce territoire sans visa ni permis de séjour, à condition d’en avoir les moyens. Parmi toute la glace du Svalbard est caché un véritable coffre-fort géant, qui contient un trésor inestimable.

Il s’agit du Svalbard Global Seed Vault, aussi connu sous le nom de Réserve mondiale de semences du Svalbard. Ce coffre-fort gigantesque contient des graines provenant de tous les continents et est le plus grand site de sauvegarde de cultures au monde.

Des millions de graines stockées

Situé dans une montagne gelée à 130 mètres de profondeur, cet espace abrite plus de 1,4 million d’échantillons de graines provenant de toutes les cultures de la planète. Au total, 134 institutions du monde entier ont fourni des graines au Svalbard. Le coffre-fort peut accueillir encore plus d’un million de graines, pour un total de 4,5 millions d’échantillons.

Une survie pour l’humanité

Cet espace a été créé pour permettre à l’humanité de survivre en cas d’apocalypse. Ainsi, les cultures seront protégées et pourront résister au changement climatique, aux séismes et aux attaques nucléaires. Si les semences sont un jour perdues sur Terre et que les cultures sont dévastées, les graines contenues dans ce coffre pourront être utilisées afin de les restaurer.

Les stocks de grainesCrédit photo : Svalbard Global Seed Vault

La Réserve mondiale de semences du Svalbard a pour but de sauvegarder la biodiversité agricole mondiale. Parmi les graines stockées, on retrouve du maïs, du riz, du blé, de la pomme de terre, du soja, du sorgho, ainsi que des variétés de légumes et des cultures indigènes.

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Des graines bien conservées

Les graines sont stockées dans un espace dont la température est de -18 degrés. Elles sont scellées dans des emballages en aluminium eux-mêmes stockés dans des boîtes conservées sur des étagères. De cette façon, le métabolisme des graines est diminué au maximum, ce qui permet de les conserver pendant plusieurs dizaines d’années. Une fois que les graines sont trop anciennes, elles sont replantées et renouvelées, et ce environ tous les 20 ans.

Un système ingénieux qui pourrait être une aide précieuse pour l’humanité en cas d’apocalypse.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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