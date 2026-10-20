Il conduisait avec du cannabis dans le sang quand il a tué un jeune de 16 ans à vélo : l'automobiliste demande 8 000 euros aux parents pour sa voiture

En Belgique, un automobiliste a tué un jeune de 16 ans qui était à vélo. Quatre ans après les faits, il réclame 8 000 euros aux parents de la victime pour faire réparer sa voiture.

Lars Janssens avait 16 ans quand il a été tué après avoir été renversé par une voiture alors qu’il circulait à vélo. Les faits se sont passés en 2022, en Belgique.

Lars a voulu traverser la chaussée pour faire demi-tour quand il a été percuté par un automobiliste qui le dépassait. Il est malheureusement décédé, tout comme cette cycliste qui a été renversée par un homme qui s'est fait rattraper par son mari.

Le dossier classé sans suite

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur avait consommé du cannabis, dont sa concentration dans le sang était plus de quatre fois supérieure à la limite autorisée.

Crédit photo : HLN

Le dossier a été classé sans suite par le parquet en septembre 2025, soit quatre ans après le drame. Les membres du parquet ont estimé que le conducteur n’avait pas commis de faute. De leur côté, les parents de Lars, Debby et Guy, regrettent que l’automobiliste n’ait pas été poursuivi pour avoir tué leur fils, ni pour consommation de cannabis.

Le conducteur réclame 8 000 euros

Mais l’histoire ne s’arrête pas là puisqu’un jour, un huissier a sonné à la porte de la maison de Debby et Guy. Il était envoyé par l’automobiliste qui leur réclamait 8 000 euros afin de rembourser les dégâts causés à sa voiture.

“Le conducteur responsable de l’accident a assigné mes parents en justice pour qu’ils paient les dommages causés à sa voiture. Au total, cela représente un peu moins de 8 000 euros. Il faut vraiment avoir du culot : tuer l’enfant de quelqu’un et ensuite demander des dommages et intérêts à ses parents. Nous savions qu’il n’avait aucun sentiment de culpabilité mais là, ça va encore plus loin”, a déclaré le grand frère de Lars au média belge HLN.

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Les parents portent plainte

Face à cette situation, Guy et Debby ont décidé de poursuivre le conducteur en justice. Si le parquet a classé ce dossier sans suite, il ne s’agit pas d’un jugement rendu après un procès. Les parents souhaitent donc faire examiner judiciairement la responsabilité du chauffard dans la mort de leur fils.