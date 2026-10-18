“J'invite chacun à venir nous aider” : au lendemain du 17 octobre, des centaines de Parisiens se mobilisent pour aider à nettoyer les rues après les débordements

Suite aux débordements qui ont eu lieu en marge de la manifestation du 17 octobre à Paris, des centaines de Parisiens se mobilisent pour aider les agents municipaux à nettoyer les rues.

Ce samedi 17 octobre a été marqué par une manifestation de grande ampleur dans toute la France. Malheureusement, en marge des revendications des manifestants pacifistes, des casseurs ont commis des dégradations et des pillages, notamment à Paris.

Au lendemain de cette journée, les rues de Paris sont donc jonchées de déchets en tout genre.

Les Parisiens aident à nettoyer les rues

Face à cette situation, des centaines de Parisiens se sont mobilisés ce dimanche 18 octobre. Sac poubelle à la main, ils ont aidé à nettoyer les rues de Paris, notamment en se rendant place de la République et le long des berges du canal Saint-Martin. Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, a tenu à saluer cette initiative.

“Un élan de solidarité s’organise avec des centaines de Parisiennes et de Parisiens qui se mobilisent pour que Paris se répare, comme ici à République. J’invite chacun à venir nous aider !” a déclaré le maire de Paris sur son compte X.

Les équipes de nettoyage redoublent d’efforts

Ces habitants sont venus prêter main-forte aux équipes de nettoyage et de maintenance de Paris, qui ont été mobilisés en urgence dans la nuit de samedi à dimanche afin de nettoyer les rues de la capitale. Certains agents, qui étaient en congés, ont même été rappelés.

“Après les dégradations d’hier, Paris se relève grâce à la mobilisation exceptionnelle de ses agents. Depuis 3h du matin, plus de 1 000 agents de propreté sont déployés dans toute la capitale”, a indiqué Emmanuel Grégoire.

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“Un bilan particulièrement lourd”

Malgré ce bel élan de solidarité, le maire de Paris affirme que “le travail est immense”.

“Les premiers constats font état d’un bilan particulièrement lourd, avec d’importants dommages”, a déclaré Emmanuel Grégoire.

Il faudra effectivement du temps, de l’argent et du travail pour réparer tout ce qui a été cassé, comme les vitrines des commerces et le matériel urbain.