Deux magasins Leroy Merlin ont fermé leurs portes. On vous en dit plus sur ces fermetures exceptionnelles en raison d'un manque de rentabilité.

L'enseigne Leroy Merlin, réputée pour ses outils et équipements de bricolage, a connu des jours meilleurs. Et pour cause, cette année 2026 a été marquée par deux fermetures majeures. Deux magasins ont fermé leurs portes : l'un à Daumesnil, en août 2026, et l'autre à Rosa Parks, en mai dernier.

Les raisons évoquées dans un communiqué par l'enseigne Leroy Merlin : le manque de rentabilité. Aussi étonnant que cela puisse sembler, malgré leurs 9 et 12 ans d'ouverture respectifs, ces deux magasins n'auraient jamais réussi à dégager de bénéfices. Oui, vous avez bien lu ! La raison ? La hausse des charges, comme les loyers et l'électricité.

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271 salariés concernés par les fermetures des deux magasins parisiens



Au total, ce sont pourtant 271 salariés qui ont été concernés par ces fermetures. Selon les informations communiquées, l'enseigne aurait proposé un reclassement dans d'autres magasins du groupe.

C'est notamment Loïc Porry, directeur régional Paris hyper urbain, qui a confirmé la fermeture en 2026 des magasins de Daumesnil (6 400 m²) et de Paris 19e (Rosa Parks, 6 000 m²), considérés comme « structurellement déficitaires », dès que leurs baux arriveraient à terme. D'après Loïc Porry, ces grandes structures n'auraient « jamais gagné d'argent ».

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Leroy Merlin mise sur de nouveaux formats de magasins plus petits et spécialisés

Face à cette décision majeure, l'enseigne a également choisi de se réinventer et de proposer de nouveaux concepts. Elle s'oriente davantage vers des magasins de plus petite taille et davantage spécialisés. Au programme, trois nouveaux formats de magasins sont annoncés pour l'année 2026 : un Leroy Merlin Cuisine, entièrement dédié à cet espace de la maison, un Leroy Merlin Menuiserie et un magasin réunissant cuisine et salle de bains.

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Le nouveau credo de l'enseigne ? Rééquilibrer l'offre parisienne pour une meilleure rentabilité et « une meilleure adaptation aux habitudes de consommation urbaines », précise Loïc Porry. Le 20 novembre 2026 devrait ouvrir ses portes la nouvelle boutique dédiée à la cuisine et à la salle de bains, dans le 14e arrondissement de Paris. Un magasin de proximité qui devrait cependant satisfaire de nombreux Parisiens.