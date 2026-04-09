Adieu Leroy Merlin : le magasin ferme ses portes et liquide tous ses stocks 8 ans après son ouverture

Ouvert en 2018, le magasin Leroy Merlin situé à Rosa Parks, à Paris, s'apprête à fermer ses portes dans quelques semaines. Pour limiter les pertes, l'enseigne a lancé une vaste opération de déstockage.

Si vous voulez un exemple d'échec stratégique commercial, l'enseigne de bricolage Leroy Merlin arrive à point nommé. Le 20 novembre 2025, d'après les informations de France Inter, l'enseigne a annoncé la fermeture de deux des quatre grands magasins situés à Paris. Il s'agit des magasins Daumesnil dans le 12e arrondissement de la capitale et de celui de Rosa Parks dans le 19e arrondissement.

280 salariés sont concernés par ces fermetures. Si l'entreprise assure qu'elle va proposer des solutions de reclassement, elle a également annoncé sa volonté de réorienter sa stratégie sur de plus petits magasins, mieux adaptés aux contraintes de la vie urbaine et aux nouvelles habitudes d'achat des Français.

Crédit photo : Leroy Merlin

Le magasin s'étend sur une surface totale d'environ 6 000 mètres carrés. Il emploie près d'une centaine de salariés encore présents sur le site. Malgré cette ampleur, les résultats financiers n'ont jamais été satisfaisants. Un constat qui illustre bien la difficulté des grandes enseignes de bricolage à s'implanter durablement en plein coeur de Paris, où le coût du foncier est élevé et la clientèle moins portée sur les grands projets de rénovation qu'en banlieue ou en zone périurbaine.

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Pour le magasin Leroy Merlin de Rosa Parks, la fermeture est prévue au cours du second trimestre de l'année 2026, soit d'ici quelques semaines au plus tard. En attendant, le magasin reste ouvert pour écouler ses derniers stocks disponibles. Cette phase attire déjà de nombreux visiteurs en quête d'opportunités intéressantes. L'ambiance évolue progressivement vers une fin d'activité bien organisée. Les équipes accompagnent encore les clients dans leurs achats du quotidien.

Crédit photo : Leroy Merlin

Pour le magasin situé à Daumesnil, la fermeture serait prévue d'ici la fin de l'année 2026 et nul doute qu'une opération de déstockage sera également mise en place avant la fin de l'échéance. Les clients habitués au site du 12e arrondissement auront donc encore le temps de profiter des offres avant la fermeture définitive.

Cette double fermeture parisienne s'inscrit dans un contexte plus large de mutation du secteur du commerce spécialisé. Plusieurs grandes enseignes de bricolage, d'ameublement ou d'électroménager ont dû revoir leur modèle ces dernières années face à la concurrence du e-commerce et à la hausse des coûts d'exploitation. Leroy Merlin n'est pas la seule enseigne à tirer les leçons d'implantations trop ambitieuses en centre-ville.

Ces lieux, fréquentés pendant plusieurs années, vont disparaître du paysage local. La fermeture marque aussi un changement dans les habitudes de consommation. Les grandes surfaces spécialisées deviennent plus difficiles à maintenir en ville. Leroy Merlin mise désormais sur des formats de proximité, plus petits et plus flexibles, pour rester présent dans les grandes agglomérations sans les contraintes liées à la gestion d'un entrepôt géant au coeur de Paris. Une stratégie que d'autres acteurs du secteur ont déjà adoptée, avec des résultats encourageants.