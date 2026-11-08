Macy's a construit son grand magasin de New York autour d'un petit immeuble qui refusait de vendre : le géant sac rouge qui le cachait vient de disparaître

À New York, le retrait du célèbre sac rouge de Macy’s révèle un petit immeuble longtemps dissimulé, qui avait résisté à la construction du grand magasin.

Cet été, l’enseigne de magasins Macy’s, à New York, a retiré l’énorme sac de courses rouge qui recouvrait un immeuble qui avait résisté à la construction du magasin au début des années 1900. Les New-Yorkais ont donc pu découvrir le mystérieux bâtiment.

Lorsque vous vous baladez au cœur de Manhattan, à New York, il est impossible de rater l’immense magasin Macy’s, autrefois considéré comme le plus grand du monde. Cependant, au mois de juillet 2026, Macy’s a décidé de retirer une enseigne iconique que les habitants avaient pris l’habitude de voir quotidiennement sur la façade d’un immeuble.

Un immeuble dissimulé par Macy’s

L'énorme enseigne de Macy's, en forme de sac de courses rouge d'où dépassait du papier de soie blanc au-dessus des anses, a été retirée du magasin phare de Herald Square à New York après plus de 30 ans, dévoilant ainsi un immeuble longtemps resté caché, suscitant la nostalgie et attisant la curiosité quant à ce qui viendra la remplacer.

L'enseigne dissimulait un bâtiment plus petit qui avait résisté à la construction de Macy's au début des années 1900, à l'angle de la 34e rue Ouest et de Broadway. L'immeuble a d'ailleurs été baptisé "Million Dollar Corner", en raison de sa vente pour un million de dollars en 1911.

D’après l’examen de photos de Getty, une enseigne gigantesque y figurait depuis au moins les années 1950, avec notamment l’inscription « This is Macy’s ». Pas plus tard qu’en 1992, on y trouvait encore une enseigne blanche aux contours rouges proclamant « The World’s Largest Store ». Dès 1994, une première version du célèbre sac rouge y était installée, comme le montre une étude de photos d’archives.

Une querelle de propriétaires ?

Les gens s'étaient habitués à ce sac géant, et certains ont été surpris de voir à quel point ce coin semblait étrange, dépourvu de ce sac festif. Dan Biederman, président du 34th Street Partnership, explique auprès d’ABC que l'enseigne a été retirée en raison de ce qui semble être une impasse immobilière.

« Une société est propriétaire de l'immeuble et l'autre souhaite y maintenir une enseigne publicitaire. Elles doivent parvenir à un accord, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Nous ne connaissons pas les détails de la situation de chaque partie et nous apprécions les deux, nous espérons donc que tout cela aboutira à une issue positive. »

Dans un communiqué, Macy’s a fait allusion à ses futurs efforts de promotion de la marque à Herald Square, sans toutefois préciser ce qui remplacerait l’enseigne.

« Depuis des générations, l’enseigne emblématique de Macy’s Herald Square fait partie intégrante de l’expérience de la 34e rue et symbolise notre ancrage profond à New York. Alors que le quartier ne cesse d’évoluer, l’enseigne actuelle, bien qu’appréciée, est désormais dépassée et va être retirée dans le cadre d’un vaste projet de rénovation mené par le propriétaire du panneau d’affichage afin de moderniser l’espace. Macy's annoncera prochainement une nouvelle identité visuelle, rafraîchie et dynamique, pour Macy's Herald Square, qui rendra hommage à notre héritage tout en reflétant l'avenir de notre magasin phare. »

La suite après cette vidéo

Les New-Yorkais déboussolés

La succession d'enseignes sur ce coin emblématique a longtemps masqué un bâtiment distinct, un vestige qui ne faisait pas affaire avec Macy's lors de la construction du grand magasin. Au départ, il ne comptait qu'un seul étage. Macy's a fini par louer cet espace pour y installer ses grands panneaux publicitaires. Dan Biederman raconte ainsi une partie de l’histoire complexe liée à ce coin de rue. Ce refus de céder un terrain rappelle celui de propriétaires au Japon, où un compromis a donné naissance à un immeuble traversé par une autoroute.

« C’est un commerçant du centre-ville, concurrent de Macy’s, qui a appris que cette enseigne cherchait à s’emparer de tout ce pâté de maisons. Il s’est précipité pour acheter ce petit immeuble afin de les empêcher de s’imposer »

Pendant ce temps, les passants sont tout simplement fascinés par cet angle étrangement dépouillé, ne cachant pas leur surprise au micro d’ABC :

« On adore bien les petites astuces marketing. Ça ? Pas vraiment »

Un autre passant était déconcerté par l’aspect désormais vide de ce coin de rue.

« Ça a toujours été un repère pour moi, et maintenant je me dis : “Mais où suis-je ? C’est dingue !” »

Quant à savoir ce qui succèdera au sac de courses, le secret n’a pas encore été dévoilé.