Migros garde des dizaines de magasins ouverts jusqu'à 22h30 en Suisse, voici pourquoi

Direction la Suisse, où deux chaînes de supermarchés se livrent une guerre d’horaires pour attirer un maximum de clients.

Tous les coups sont permis.

Depuis le 1er octobre, vingt-quatre supermarchés appartenant au grand groupe de distribution suisse Migros ouvrent leurs portes plus tôt ou baissent le rideau plus tard, voire les deux.

La raison ? Cette stratégie vise à concurrencer Coop, son plus grand rival, qui propose déjà des horaires étendus. Mais cette pratique a ses limites, notamment en matière de bien-être des employés.

Des magasins Migros misent sur de nouveaux horaires

Comme le rapporte le média Watson, la plupart des magasins concernés sont situés dans le canton de Zurich, mais aussi dans les cantons de Schwytz et de Glaris.

Concernant les nouveaux horaires mis en place par Migros, certains ferment à 22 heures 30 tous les jours, contre 22 heures auparavant. D’autres repoussent la fermeture à 21 heures au lieu de 20 heures.

À l’inverse, une poignée d’établissements ouvrent avant 8 heures, y compris le week-end. Selon nos confrères, 21 autres supermarchés devaient adopter ces nouveaux horaires le 2 novembre.

Tenir tête à son rival Coop

Le géant Migros a pris cette décision pour tenir tête à Coop, l’un des deux poids lourds de la grande distribution en Suisse.

À Zurich, de nombreux magasins Coop restent déjà ouverts jusqu’à 21 ou 22 heures. Même son de cloche pour les enseignes comme Aldi, Lidl et Spar.

Par ailleurs, les supermarchés Coop implantés à Zurich se trouvent à des endroits stratégiques, tels que les gares et les quartiers résidentiels. Ils peuvent ainsi attirer les clients qui souhaitent faire leurs courses plus tard le soir.

En suivant l’exemple de son concurrent, Migros vise à regagner des parts du marché. Le hic ? Il se heurte à plusieurs obstacles.

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Une stratégie confrontée à des obstacles

Dans un premier temps, garder des magasins ouverts sur ces plages horaires rime avec des effectifs supplémentaires, ce qui engendre des coûts plus élevés.

Ensuite, ces horaires sont encadrés par la loi et varient selon les cantons. Dans le canton de Fribourg, par exemple, les magasins doivent en principe fermer à 16 heures le samedi, au grand dam de la coopérative régionale Migros Neuchâtel-Fribourg, qui souhaite repousser cette limite à 18 heures.

« Mais il faudrait un changement de loi qui nous permette d'ouvrir jusqu'à 18h le samedi. Le canton de Fribourg est le dernier de Suisse où les magasins doivent fermer le samedi à 16h ! », a-t-elle expliqué.

De leur côté, les syndicats ne semblent pas convaincus par ces nouveaux horaires. Ils craignent que cette configuration augmente la pression et le stress des employés et perturbe leur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Affaire à suivre...