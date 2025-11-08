Ce célèbre supermarché américain concurrence Lidl et Action en ouvrant son 3ème magasin en France

Lidl et Action ont du soucis à se faire ! Un célèbre supermarché américain s’installe durablement en France en ouvrant sa troisième boutique et séduit de plus en plus de clients.

En France, Lidl et Action sont des références dans les supermarchés discounts. Dans ces magasins, il est possible de faire ses courses sans se ruiner et de dénicher des objets du quotidien à petits prix, comme cet accessoire de cuisine indispensable vendu à un prix imbattable chez Lidl.

Crédit photo : iStock

Si ces deux enseignes sont des références pour de nombreux Français, elles pourraient bientôt être mises à mal par la concurrence. En effet, d’autres boutiques de hard discount s’installent en France, comme Wibra, qui a ouvert sa première boutique près de Lille il y a un an, ou encore l’enseigne danoise Jysk, spécialisée dans l’ameublement.

Mais ce n’est pas tout ! Un autre célèbre supermarché américain arrive en France et séduit de plus en plus de consommateurs.

Un nouveau supermarché discount

Il s’agit de l’enseigne américaine Costco, qui propose des achats en gros et à prix réduits. Fondé sur le principe du club-entrepôt, il est réservé aux adhérents et l’adhésion ne coûte que 36 euros par an. Dans ces magasins, particuliers et professionnels peuvent acheter des lots en gros à prix cassés.

Crédit photo : iStock

Comme l'explique le site Marie France, Costco propose “des produits alimentaires mais aussi des vêtements, des bjoux, des articles de maison ou des produits high-tech”. Le principe est simple : plus vous achetez, moins vous payez !

Une troisième ouverture en France

En novembre, l’enseigne Costco a ouvert son troisième magasin en France, à Mulhouse. 10 à 15 nouvelles ouvertures sont prévues par la suite dans notre pays. Mais l’enseigne Costco voit grand puisqu’elle envisage d’ouvrir 35 nouveaux magasins chaque année dans le monde, dont 4 à 5 en Europe.

Une chose est sûre : face à ce géant du hard discount, Action et Lidl devront redoubler d’efforts pour fidéliser leur clientèle.