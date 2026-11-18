Il y a quelques jours, des internautes ont remarqué un trafic aérien particulièrement dense au-dessus de la Nouvelle-Zélande, où l’on trouve des bunkers construits pour survivre à l’apocalypse.

Le site Flight Radar 24 permet d’observer le trafic aérien en temps réel. Selon de récentes observations faites par des internautes, un trafic anormal aurait lieu au-dessus de la Nouvelle-Zélande depuis le 13 novembre.

Un internaute a partagé une capture d’écran du site sur laquelle on remarque que le trafic aérien est tellement dense qu’on ne voit presque plus l’île derrière les avions.

“La quantité de jets privés en direction de la Nouvelle-Sélande ces dernières heures est folle”, “C’est là que se trouvent les bunkers milliardaires de l’apocalypse !” ont déclaré les internautes.

Fuir l’apocalypse en Nouvelle-Zélande

En effet, certains internautes pensent qu’un exode massif vers la Nouvelle-Zélande est en cours afin de fuir l’apocalypse. De nombreux milliardaires utiliseraient leur jet privé pour rejoindre des bunkers dans le pays afin d’échapper à une catastrophe mondiale.

Selon les théories à ce sujet, la Nouvelle-Zélande serait un pays éloigné de tout qui permettrait de survivre à une troisième guerre mondiale.

Un trafic habituel

Mais la situation est-elle aussi alarmante ? Pour le savoir, TF1 Info a analysé plusieurs données, notamment la capture d’écran qui montre le trafic aérien au-dessus de la Nouvelle-Zélande. En comparant le nombre d’avions sur plusieurs périodes, il a été démontré que le trafic est le même que ce soit le lendemain du 13 novembre, ou dix jours plus tôt.

En plus de cela, de nombreux avions visibles seraient de simples vols commerciaux classiques, et pas spécialement des jets privés. La situation serait donc normale et habituelle.

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Des bunkers en Nouvelle-Zélande

D’après le site PrivJet, on n’enregistre pas de pic particulier de jets privés à cet endroit, ce qui prouve qu’il n’y a pas d’exode massif en Nouvelle-Zélande actuellement. Cependant, il est vrai que des bunkers ont été construits dans le pays pour permettre à leurs propriétaires de survivre en cas de catastrophe mondiale. Le réseau mondial d’abris souterrains Vivos aurait construit un bunker de 300 places sur l’île en 2020. De son côté, la société Rising S Bunkers aurait livré une dizaine d’abris privés ces dernières années.

Bien qu’il existe véritablement des bunkers en Nouvelle-Zélande, rien ne prouve que leurs propriétaires sont en train de les rejoindre pour s’abriter d’une catastrophe imminente. Dans une autre logique de protection face aux catastrophes, un coffre-fort de graines dans l’Arctique préserve des semences pour l’avenir.