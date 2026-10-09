Trois sœurs de 31, 32 et 36 ans ont mis fin à leurs jours, au même endroit et de la même façon que leur mère 16 ans plus tôt, laissant leur père sans explication

Au Royaume-Uni, trois soeurs se sont suicidées au même endroit que leur mère 16 ans plus tôt, et de la même façon.

En mai dernier, un drame a bouleversé le Royaume-Uni. Trois soeurs, qui vivaient ensemble dans l’ouest de Londres, se sont suicidées. Jane Adetoro, 36 ans, Christina Walters, 32 ans et Rebecca Walters, 31 ans, vivaient “très recluses” et sont décédées par noyade.

Les corps des trois soeurs ont été retrouvés et sortis de l’eau dans la matinée du 13 mai. Après avoir mené l’enquête, les autorités ont conclu à un suicide, tout comme ces trois soeurs adolescentes qui ont décidé de sauter du 9ème étage.

“Le 13 mai, alors qu’il faisait sombre, elles sont entrées dans l’eau. Elles ne savaient pas nager et les conditions en mer étaient défavorables. Je suis arrivée à la conclusion que les soeurs sont délibérément entrées en contact avec l’eau dans l’intention de mettre fin à leurs jours”, a déclaré Penelope Schofield, la magistrate chargée de l’enquête, au tribunal.

Elles reproduisent ce qu’a fait leur mère 16 ans plus tôt

Selon des informations de Lad Bible, l’enquête a révélé un fait troublant. 16 ans plus tôt, la mère de ces trois soeurs s’est donnée la mort de la même façon et au même endroit. Ainsi, les trois jeunes femmes ont reproduit ce que leur mère avait fait à Brighton, dans une ville balnéaire au sud de l’Angleterre, en 2010.

Deux jours avant le drame, les trois soeurs se sont rendues à Birmingham, dans le centre de l’Angleterre. Un taxi les a déposées dans la rue où vivait leur mère, non loin de l’endroit où elle s’était donné la mort. Puis les jeunes femmes se sont dirigées vers la plage de Brighton.

Un suicide préparé

Pour le moment, la raison de leur suicide reste inconnue. On sait seulement que Christina souffrait d’anxiété et de dépression depuis la mort de sa mère. Les policiers ont retrouvé de nombreuses références au suicide dans l’historique de son ordinateur.

Cette disparition a été méticuleusement préparée puisque les trois soeurs avaient vidé leurs comptes en banque avant de disparaître. Elles avaient également pris le soin de nettoyer leur appartement.

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Le père des filles bouleversé

Ce suicide a bouleversé l’Angleterre ainsi que le père des trois filles, Joseph Jacobson.

“Il n’y a pas de mot pour exprimer la douleur de perdre un enfant. Perdre mes trois précieuses filles, Jane, Christina et Rebecca, est un chagrin dépassant tout ce que j’aurais pu imaginer. Je ne comprends pas pourquoi leurs vies se sont terminées si soudainement”, a-t-il confié.

Celui-ci a d’abord pensé que ses filles avaient été tuées, mais l’enquête est formelle à ce sujet. Les trois jeunes femmes ont bien reproduit ce qu’avait fait leur mère pour mettre fin à leurs jours.