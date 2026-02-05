Trois sœurs adolescentes sautent du 9e étage après que leur père leur a confisqué leur smartphone

Terrible drame en Inde, où trois sœurs adolescentes se sont donné la mort ensemble en se jetant du balcon de leur appartement situé au neuvième étage.

Un fait divers glaçant.

Une tragédie a frappé Ghaziabad, une ville située dans l’Uttar Pradesh, en Inde, aux alentours de 2 heures 15 du matin.

Trois sœurs âgées de 12 à 16 ans ont sauté de l'appartement familial situé au neuvième étage d’un immeuble. Aucune d'elles n'a survécu, rapporte le média indien NDTV.

Crédit Photo : NDTV

Les filles étaient obsédées par la Corée du Sud

Peu après le drame, les autorités locales se sont rendues sur les lieux. Les victimes ont été identifiées comme étant le la même fratrie : Nishika, 16 ans, Prachi, 14 ans, et Pakhi, 12 ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les adolescentes se sont donné la mort après une dispute avec leur père au sujet de leur addiction aux jeux en ligne.

Au milieu de la nuit, les jeunes filles se sont rendues sur leur balcon, ont verrouillé la porte et ont sauté par la fenêtre, l'une après l'autre. Leurs cris ont réveillé leurs parents, les voisins, ainsi que les gardes de sécurité de la résidence.

« Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons confirmé que les filles de Chetan Kumar étaient décédées après avoir sauté du bâtiment », a déclaré Atul Kumar Singh, commissaire adjoint de police.

Crédit Photo : NDTV

« Tu as essayé de nous éloigner des Coréens »

Les victimes étaient connues pour être obsédées par la culture coréenne. Une addiction qui a eu un lourd impact sur leur quotidien puisque les adolescentes ont cessé d’aller en cours pour se consacrer à leur passion.

Une lettre de suicide de huit pages et un journal intime ont été retrouvés dans la chambre des adolescentes.

« Papa, désolées, la Corée est notre vie, la Corée est notre plus grand amour, quoi que tu dises, nous ne pouvons pas y renoncer. Alors nous allons nous suicider », peut-on lire sur la missive d’adieu.

Selon les informations de nos confrères, les filles étaient accros à un jeu en ligne d'amour coréen. Elles y jouaient via le smartphone de leur père avant que celui-ci ne leur interdise récemment de l’utiliser.

Crédit Photo : iStock

Nishika, Prachi et Pakhi auraient exprimé leur déception de ne pas pouvoir jouer à ce jeu dans leur lettre de suicide : « Tu as essayé de nous éloigner des Coréens, mais maintenant tu sais à quel point nous aimons les Coréens ».

« Ces derniers jours, elles n'avaient plus accès à leur téléphone portable, une restriction qui semblait les avoir affectées », a déclaré un policier en charge de l’enquête.

Leur addiction au smartphone aurait débuté pendant la pandémie de COVID-19. Par la suite, elles ont commencé à manquer l'école, puis ont fini par ne plus y aller du tout.