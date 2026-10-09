Un catcheur aurait tué un arbitre de 75 ans en réalisant un coup interdit sur le ring

Au Mexique, un catcheur a récemment tué l'arbitre de son match en lui assénant un coup interdit sur le ring. Ce dernier, âgé de 75 ans, est décédé sur le coup.

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Le match de catch

Un combat de catch a eu lieu dans l'État d'Hidalgo, au Mexique, ce mercredi 7 octobre. Il opposait Mascara Sagrada, alias El Patron Espectaculos, à El Hijo de Fishman, dont le vrai nom reste secret comme le veut la tradition chez les lutteurs masqués au Mexique.

Cependant, tout ne s’est pas bien passé lors de la compétition. En effet, pour une raison encore inconnue, El Hijo de Fishman, un homme âgé de 36 ans, s’en est pris à l’arbitre du match.

Un coup interdit

Sur le ring, El Hijo de Fishman aurait exécuté un coup interdit sur l’arbitre. Il s’agit d’un “double underhook piledriver”, une prise de soumission qui consiste à placer la tête de son adversaire entre ses jambes avant de la laisser retomber brutalement sur le sol. Si ce moment n'a pas été filmé, une vidéo qui circule sur X montre une précédente altercation entre le catcheur et l'arbitre.

En México falleció Gerardo Germán Pineda, árbitro conocido como “El Búho”, luego de recibir una movida por parte del luchador hijo del Fishman. Durante el enfrentamiento, El Búho recibió varios castigos físicos como parte del combate. Entre las versiones difundidas después de la función aparece la posible aplicación de un martinete. El Hijo de Fishman fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por hechos posiblemente constitutivos de homicidio culposo en contra del árbitro de 75 años. 🤯

— EL TIM (@TIMWrestling) October 8, 2026

En raison de sa dangerosité, cette manoeuvre est interdite dans toutes les grandes fédérations de catch. Elle présente des risques évidents de blessures à la tête, au cou et à la colonne vertébrale.

L’arbitre est décédé

Après avoir reçu ce coup, l’arbitre est resté immobile sur le sol et ne s’est jamais relevé. Il s'appelait Gerardo German Pineda, alias El Buho, et était âgé de 75 ans. Sa mort survient un an après le décès de Hulk Hogan, l'une des légendes du catch.

Il est resté immobile sur le sol pendant plusieurs minutes avant que quelqu’un n’intervienne. Malheureusement, aucun professionnel de santé n’était présent dans la salle et quand les secours sont arrivés, l’arbitre était déjà mort.

La suite après cette vidéo

Le catcheur risque la prison

Une enquête va être menée afin d’en savoir plus sur les circonstances de cet incident.

“Notre société suit attentivement l’évolution de la situation et a mis en place un accompagnement et une assistance juridique pour Hijo de Fishman, afin que la procédure correspondante se déroule conformément à la loi et devant les autorités compétentes”, a déclaré El Patron Espectaculos dans un communiqué.

Suite à l’enquête, une audience va être ouverte afin de déterminer si El Hijo de Fishman est coupable d’homicide involontaire ou non. Si c’est le cas, il risque une peine de prison allant de 5 à 15 ans.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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