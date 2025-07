Mort de Hulk Hogan : voici les causes du décès de la légende du catch

Légende du catch, Hulk Hogan est mort ce jeudi 24 juillet 2025 à l’âge de 71 ans. Une disparition qui laisse de nombreux fans en deuil à travers le monde.

Que serait le catch sans Hulk Hogan ? Dans les années 80, Terry Eugene Bollea, de son vrai nom, participait grandement à la démocratisation et à la renommée internationale de cette discipline, mêlant sport et spectacle. Avec sa moustache en fer à cheval blonde, son bandana emblématique et ses entrées sur le ring, Hogan a été, durant de nombreuses années, LE visage du catch américain et de la WWF (ancien nom de la WWE), une compagnie dont il a largement contribué à l'expansion économique.

C’est donc une icône qui s’est éteinte ce jeudi 24 juillet 2025, à l’âge de 71 ans, dans la ville de Clearwater, en Floride.

Très vite, les raisons de son décès ont été dévoilées. Hulk Hogan serait décédé d’un arrêt cardiaque à son domicile, selon TMZ Sports. Les secours sont intervenus au domicile du catcheur dans la matinée, avant de le transporter sur une civière jusque dans une ambulance, afin de le conduire à l’hôpital.

Crédit photo : Ron Davis / Getty Images

Des rumeurs de coma démenties par son épouse

Cependant, une fois arrivé à l’hôpital, il fut déjà déclaré mort malgré sa prise en charge par les médecins. Le décès de Hulk Hogan intervient seulement quelques semaines après l’apparition de rumeurs selon lesquelles il se trouvait dans le coma. Des rumeurs démenties par son épouse, qui assurait que le cœur de son mari était "fort".

Cependant, l’ancien catcheur n’était pas au mieux de sa forme, car il se remettait de récentes opérations chirurgicales, notamment au cou, ayant eu lieu au mois de mai, selon TMZ. Par ailleurs, Hulk Hogan avait admis avoir consommé des stéroïdes dans les années 1970 et 1980, principalement pour entretenir son physique, comme beaucoup de catcheurs de l’époque.

Crédit photo : Michael Loccisano / Film Magic / Getty Images

Son témoignage en 1994, lors du procès pour dopage impliquant la WWF, a révélé qu’il avait obtenu ces produits sur ordonnance. Ce scandale, qui a terni son image de héros familial, a poussé la WWF à renforcer ses politiques antidopages.

Hogan affirma tout de même avoir arrêté cette consommation bien avant les poursuites judiciaires.