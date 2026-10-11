Un père signalé après avoir emmené son fils de 7 ans escalader une falaise de 900 mètres

Un père de famille américain a été signalé aux services de protection de l’enfance après avoir emmené son fils de sept ans escalader une falaise de 900 mètres.

Une méthode éducative qui fait débat. Joe Evermore, un père de famille américain, était loin de se douter qu’il allait se retrouver mêlé à une polémique aux lourdes conséquences.

Cet homme de 44 ans, originaire du Colorado, a été vivement critiqué pour avoir emmené son fils de sept ans gravir une falaise. De nombreux internautes ont jugé cette ascension dangereuse et ont effectué plusieurs signalements auprès des services de protection de l’enfance.

Dans un entretien accordé au magazine People, Joe Evermore a répondu aux accusations.

Il emmène son fils de 7 ans grimper une paroi de 900 mètres

Tout a commencé lorsque le quadragénaire a partagé en mai dernier une vidéo montrant son fils cadet Joey Danger Evermore, âgé de sept ans, en train d’escalader El Capitan, la plus grande falaise de granit au monde, qui culmine à 914 mètres dans le parc national de Yosemite.

A Colorado dad, who climbed Yosemite's El Capitan with his 7-year-old son, revealed that someone called child protective services to question his parenting abilities. https://t.co/dpVOs53951 — ABC News (@ABC) October 9, 2026

Dans sa publication sur les réseaux sociaux, Joe Evermore précise que le petit garçon est devenu le plus jeune grimpeur à avoir gravi cette paroi, battant ainsi le record de son frère aîné, qui avait atteint son sommet à l’âge de huit ans.

« Joey Danger adore son aventure sur El Capitan ! Il lui reste encore quelques jours avant d’atteindre le sommet ! J’aimerais beaucoup que vous soyez tous là pour l’encourager. Il est sur le point d’accomplir quelque chose qu’aucun enfant de son âge n’a jamais fait auparavant », a commenté son père en légende de son post.

Dans les commentaires, certaines personnes ont félicité le petit bonhomme pour son exploit. D’autres, en revanche, se sont montrés moins enthousiastes.

Les internautes choqués par cette ascension

Comme le précise People, de nombreux internautes ont pointé du doigt les risques que représente une telle ascension avec de jeunes enfants.

Un utilisateur a écrit :

« Est-ce qu’il comprend vraiment que la moindre erreur pourrait lui coûter la vie ? ».

Crédit Photo : Joe Evermore

Un autre a indiqué :

« Le buzz à tout prix. Un enfant de cet âge-là ne peut pas décider tout seul de pratiquer de telles activités ».

Enfin, une troisième personne a ajouté :

« Mais qu’est-ce qui ne va pas chez vous ?! Chaque jour, des parents perdent leurs enfants sans pouvoir rien faire pour les sauver. Et vous, vous risquez de perdre les vôtres juste pour attirer un peu l’attention sur les réseaux sociaux ».

La suite après cette vidéo

Signalé à la protection de l’enfance, le père réagit

Interrogé par People, Joe Evermore explique que certains internautes sont allés le signaler, lui et son épouse, aux services de protection de l’enfance américains (Child Protective Services, ou CPS).

Le couple assure avoir reçu un courrier des CPS indiquant que plusieurs signalements avaient dû être examinés, mais que les services avaient finalement décidé de ne pas y donner suite.

« Il y a des gens qui pensent que leurs enfants seraient mieux en famille d’accueil ou devant la télévision plutôt que de s’entraîner tous les jours pour accomplir une mission extraordinaire », a expliqué le père de 44 ans.

L’Américain a notamment dénoncé un harcèlement en ligne à son encontre et a reproché à ses détracteurs de ne pas avoir suffisamment d’expérience en escalade pour comprendre les subtilités de ses expéditions.

« Ils ne comprennent tout simplement pas ce qui est dangereux et ce qui ne l’est pas », a-t-il poursuivi.

Crédit Photo : Joe Evermore

Si l’Américain reconnaît que ce type de pratique comporte des risques, il assure que les avantages l’emportent.

« En tant que père, je réduis ces risques grâce à une équipe, à une bonne préparation, ainsi qu’à nos compétences et à notre entraînement. Jusqu’à présent, nous avons parfaitement réussi nos défis », a-t-il détaillé.

Enfin, il a conclu en disant que son fils restait attaché à la paroi pendant toute la montée.