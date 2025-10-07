Il meurt en direct sur TikTok devant ses abonnés impuissants en tombant d'une falaise de 900 mètres de haut

Une star de l’escalade américaine est décédée en direct sur internet après avoir chuté d’une falaise située dans le parc national de Yosemite.

L’influenceur américain Balin Miller a tragiquement perdu la vie en pratiquant sa passion : l’escalade.

Le grimpeur de 23 ans est mort alors qu’il escaladait El Capitan, une paroi rocheuse de 900 mètres située dans le parc national de Yosemite, aux États-Unis. Un terrible accident diffusé en direct sur TikTok.

Les faits se sont produits mercredi 1er octobre 2025. Sa disparition tragique est un énorme choc pour sa famille. La mère de la victime, Jeanine Girard-Moorman, a publié un message émouvant sur ses réseaux sociaux, dans lequel elle confirme le décès de son fils.

« Mon fils incroyable, Balin Miller, est décédé aujourd’hui lors d’un accident d’escalade. Mon cœur est brisé en mille morceaux. Je ne sais pas comment je vais surmonter ça. Je l’aime tellement (…) », a-t-elle écrit.

500 utilisateurs ont vu le grimpeur chuter dans le vide

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame. Selon les premiers éléments, le vingtenaire a fait une chute alors qu’il redescendait en rappel.

« Il est arrivé au sommet mais a dû récupérer ses sacs, coincés sur un rocher lors de leur remontée. En récupérant les sacs il a fait une chute mortelle (…) », a détaillé une source relayée par Fox News.

La star de l’escalade est tombée dans le vide sous le regard des abonnés et des témoins impuissants.

« Beaucoup de grimpeurs ont vu le drame se dérouler. Ce genre de chose arrive tout le temps, mais la douleur ne s’éteint jamais », raconte sur Facebook le photographe Tom Evans, qui a assisté à la scène.

De son côté, un utilisateur de Reddit suivait les aventures du grimpeur quand celui-ci a chuté depuis la paroi.

« J’ai vu tout ce qu’il s’est passé en live (…) Il y avait 500 personnes qui suivaient son direct sur TikTok lorsqu’il est tombé. Je suis dévasté », a-t-il écrit sur le forum.

Originaire d’Anchorage (Alaska), Balin Miller a grandi en pratiquant l'escalade avec son père et son frère. Alpiniste accompli, il avait gagné en popularité après son ascension en solo, sans dispositif de sécurité, de la face sud du Denali. Il s’agit du plus haut sommet d’Amérique du Nord.