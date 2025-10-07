Il meurt en direct sur TikTok devant ses abonnés impuissants en tombant d'une falaise de 900 mètres de haut

Par ·

Balin Miller

Une star de l’escalade américaine est décédée en direct sur internet après avoir chuté d’une falaise située dans le parc national de Yosemite.

L’influenceur américain Balin Miller a tragiquement perdu la vie en pratiquant sa passion : l’escalade.

Le grimpeur de 23 ans est mort alors qu’il escaladait El Capitan, une paroi rocheuse de 900 mètres située dans le parc national de Yosemite, aux États-Unis. Un terrible accident diffusé en direct sur TikTok.

El Capitan, dans le parc national de Yosemite (États-Unis)Crédit Photo : iStock

Les faits se sont produits mercredi 1er octobre 2025. Sa disparition tragique est un énorme choc pour sa famille. La mère de la victime, Jeanine Girard-Moorman, a publié un message émouvant sur ses réseaux sociaux, dans lequel elle confirme le décès de son fils.

« Mon fils incroyable, Balin Miller, est décédé aujourd’hui lors d’un accident d’escalade. Mon cœur est brisé en mille morceaux. Je ne sais pas comment je vais surmonter ça. Je l’aime tellement (…) », a-t-elle écrit.

Avant d’ajouter :

« Il grimpe depuis son plus jeune âge. Son cœur et son âme étaient entièrement tournés vers l’escalade. Il adorait grimper et ce n’était jamais une question d’argent ou de gloire ».

500 utilisateurs ont vu le grimpeur chuter dans le vide

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame. Selon les premiers éléments, le vingtenaire a fait une chute alors qu’il redescendait en rappel.

« Il est arrivé au sommet mais a dû récupérer ses sacs, coincés sur un rocher lors de leur remontée. En récupérant les sacs il a fait une chute mortelle (…) », a détaillé une source relayée par Fox News.

Balin MillerCrédit Photo : Balin Miller / Instagram

La star de l’escalade est tombée dans le vide sous le regard des abonnés et des témoins impuissants.

« Beaucoup de grimpeurs ont vu le drame se dérouler. Ce genre de chose arrive tout le temps, mais la douleur ne s’éteint jamais », raconte sur Facebook le photographe Tom Evans, qui a assisté à la scène.

De son côté, un utilisateur de Reddit suivait les aventures du grimpeur quand celui-ci a chuté depuis la paroi.

« J’ai vu tout ce qu’il s’est passé en live (…) Il y avait 500 personnes qui suivaient son direct sur TikTok lorsqu’il est tombé. Je suis dévasté », a-t-il écrit sur le forum.

Balin MillerCrédit Photo : Balin Miller / Instagram

Originaire d’Anchorage (Alaska), Balin Miller a grandi en pratiquant l'escalade avec son père et son frère. Alpiniste accompli, il avait gagné en popularité après son ascension en solo, sans dispositif de sécurité, de la face sud du Denali. Il s’agit du plus haut sommet d’Amérique du Nord.

Source : BBC
Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Zelda et son père Robin Williams
« Dégueulasse » : la fille de Robin Williams supplie les internautes d'arrêter de lui envoyer des vidéos de son père générées par IA
Zelda et son père Robin Williams
À 48 ans, elle révèle être la fille cachée de Freddie Mercury et le prouve en dévoilant l'incroyable cadeau que lui a légué son père
Zelda et son père Robin Williams
Voici le message qu'il ne faut surtout pas envoyer à une femme, selon une coach en séduction
Zelda et son père Robin Williams
L'Assurance maladie va bientôt vous envoyer des messages importants : ne les ignorez pas, il ne s'agit pas d'une arnaque
Zelda et son père Robin Williams
Des vidéos X, exploitant la trisomie 21, pullulent sur OnlyFans et c'est abject