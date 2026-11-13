Sur la route, gare à ce nouveau panneau dans ce pays d'Europe : à l'entrée des villes, une caméra lit votre plaque, même française

Depuis le 1er mai 2026, l'Autriche a instauré une nouvelle version du Code de la route qui permet aux communes de contrôler par caméra l'accès à leur centre-ville. Explications.

Par 

Ajoutez-nous sur Google Commentaires
Un rond rouge avec une caméra noire en son centre : le nouveau panneau autrichien

Certains systèmes instaurés dans des pays d'Europe ont pour habitude de débarquer sur nos routes françaises. C'est notamment le cas de certaines réglementations et, justement, il y en a une qui pourrait potentiellement intéresser les Français prochainement. En Espagne aussi, la signalisation évolue avec le panneau bleu S-991f, consacré au contrôle des distances de sécurité.

Depuis le 1er mai 2026, une nouvelle version du Code de la route autrichien permet à ses communes de contrôler par caméra l'accès à leur centre-ville, grâce à ce que l'on appelle des zones de contrôle d'accès.

Un nouveau panneau à connaître

Concrètement, comment ça marche ? Les caméras relèvent la plaque de chaque véhicule à plusieurs voies qui entre et la comparent à une liste locale de véhicules autorisés. Selon la loi autrichienne, la plaque d'immatriculation, le lieu et le moment du passage sont enregistrés. Ainsi, le nouveau dispositif est signalé par un panonceau complémentaire portant un symbole de caméra.

Paysage Autriche Crédit photo : iStock 

Contrôler les plaques d'immatriculation à l'entrée des villes

À savoir que ce système n'est pas né de la dernière pluie et peut bien entendu lire les plaques étrangères. Si les véhicules autrichiens sont automatiquement contrôlés via le registre national des immatriculations, les infractions concernant des véhicules étrangers doivent pour l'instant être traitées manuellement. Mais alors, que risque-t-on si nos véhicules ne sont pas autorisés ? Les autorités s'attendent à des amendes de 70 à 150 € pour une première entrée non autorisée en Autriche, et jusqu'à 2 180 € dans les cas graves ou répétés.

Déjà 25 villes se sont dites intéressées, notamment Vienne, Graz et Linz. Et ce n'est pas tout : un nouveau marquage routier sera également mis en place. Il se compose d'une ligne de points blancs de 30 cm de diamètre peinte sur la chaussée. Ce marquage sera placé à l'entrée et à la sortie de la zone surveillée afin que les usagers de la route puissent identifier rapidement les limites du secteur contrôlé.

Panneau dans une ville autrichienneCrédit photo : iStock

La suite après cette vidéo

Vienne, première ville à préparer l'installation de ce dispositif

Un système mis en place sur les routes autrichiennes qui permettra de contrôler les véhicules autorisés, mais aussi de favoriser une meilleure circulation routière, rapporte le média allemand Auto Motor und Sport.

À ce jour, seule la ville de Vienne a officiellement avancé sur le projet. Pour les autres, le déploiement du système est encore en attente. À suivre...

Suivez-nous sur Google
Code de la route Autriche

Ava Skoupsky

Au sujet de l'auteur :

Journaliste experte avec plus de 10 ans d'expérience au sein de rédactions prestigieuses (Grazia, Psychologies Magazine, Biba), Ava Skoupsky est diplômée de l’ESJ Paris avec un Master en Journalisme. Spécialisée dans les thématiques Lifestyle, Société et Culture, elle assure pour Demotivateur le décryptage des tendances et de l'actualité internationale. Basée entre la France et l'Asie, elle apporte un regard global et une plume rigoureuse à ses analyses. Son parcours académique et sa maîtrise des nouveaux formats médias garantissent une information vérifiée, sourcée et de haute qualité.

À lire aussi
Conductrice nerveuse au volant de sa voiture

À 21 ans, elle emprunte le bolide de son père et roule à plus de 200 km/h, la justice la condamne à 4 ans de prison ferme

 James, le chauffeur de taxi

« Pour moi, c’était clair » : un chauffeur de taxi trouve 4000 euros en liquide et les rend à son propriétaire  

 Un troupeau de vaches dans un pâturage / Un randonneur âgé

Autriche : un randonneur de 85 ans meurt piétiné par un troupeau de vaches... à cause de son chien

 Selon une étude, les Français sont agressifs au volant et ne respectent pas le Code de la route

Selon une étude, les Français sont agressifs au volant et ne respectent pas le Code de la route

 Elle refuse son héritage de 25 millions d’euros non-imposables car elle estime ne pas le mériter

Elle refuse son héritage de 25 millions d’euros non-imposables car elle estime ne pas le mériter

 En Autriche, le premier “saumon végétalien” imprimé en 3D débarque sur le marché

En Autriche, le premier “saumon végétalien” imprimé en 3D débarque sur le marché