Un panneau bleu S-991f apparaît sur les autoroutes espagnoles : rouler trop près de la voiture de devant peut coûter 200 euros et 4 points

En Espagne, un nouveau radar mesure la distance entre les véhicules

En Espagne, un nouveau panneau de signalisation bleu a fait son apparition, indiquant la présence de radars mesurant la distance entre les véhicules. Une façon de détecter et sanctionner celles et ceux qui roulent trop près.

La Direction Générale de la Circulation (DGT) a intégré ce signal dans le nouveau code de la route, en vigueur depuis le 1er juillet 2025. Avec elle, l'Espagne rejoint d'autres pays européens qui contrôlent déjà automatiquement la séparation minimale entre les véhicules, facteur décisif dans de nombreux accidents par autonomie.

Un nouveau type de radar

Il s’agit d’un panneau bleu qui montre une voiture, un camion et une moto séparés par des vagues, et en dessous un chiffre, par exemple 70 m. Ce signal, appelé S-991f, vous avertit que vous êtes entré dans une section avec un radar de sécurité à distance, un système contrôlé par la DGT. Sur ces sections, les radars contrôlent non seulement la vitesse, mais vérifient également si vous êtes trop près de la voiture qui vous précède.

➡️ La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional. #NuevasSeñales https://t.co/VUeqMKkqdg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 27, 2025

Jusqu'à présent, le plus grand ennemi du conducteur était la vitesse. Mais les statistiques ne mentent pas et c'est qu'une bonne partie des accidents ne se produisent pas en allant trop vite, mais en ne maintenant pas l'espacement nécessaire pour réagir à temps à un freinage ou à un imprévu. La DGT fournit des ressources pour améliorer cette situation.

La distance entre les véhicules surveillée.

Le système calcule la distance entre les véhicules à l'aide de caméras et de capteurs, et s'il détecte que la séparation minimale requise n'est pas respectée, il génère une pénalité automatique.

Dans les sections marquées du S-991f, l'excuse d'être négligent n'en vaut pas la peine : l'avertissement est là, clair et visible avec la distance de séparation entre les véhicules suggérée directement sur le panneau.

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Une lourde sanction qui se déclenche automatiquement

Le non-respect de la distance de sécurité est une infraction grave. L'amende s'élève à 200 euros et entraîne la perte de 4 points sur le permis de conduire. Le radar ne mesure pas la vitesse, donc peu importe si vous conduisez en dessous de la limite. Si vous vous approchez trop près, le système le détectera de toute façon. La DGT a veillé à ce que ce système fonctionne efficacement.

Le signal S-991f, cependant, n'est pas destiné à effrayer les conducteurs. Son objectif principal est de prévenir. Dès que le chauffeur la voit, il sait augmenter la distance. L'objectif est de réduire le nombre de collisions par l'arrière, l'un des types d'accidents les plus fréquents et les plus blessés sur la route.