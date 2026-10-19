Il se filme en haut d'une cascade de 80 mètres pour prévenir du danger du sentier : quelques minutes plus tard, il glisse et meurt, son téléphone encore en train de filmer

Au Brésil, un homme de 32 ans est arrivé en haut de la Cascade de la Fortune, où il a tourné une vidéo pour avertir des dangers du sentier. Il est mort quelques minutes plus tard après avoir glissé.

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Mauricio Marques Gomes

La Cascade de la Fortune est une cascade de 80 mètres de haut située à Corrego do Ouro, dans la région montagneuse de Macaé, au Brésil.

Ce site est prisé des randonneurs et le 12 octobre dernier, Mauricio Marques Gomes, un homme âgé de 32 ans, a décidé d’emprunter ce chemin de randonnée pour accéder à la cascade.

“C’est la mort assurée”

Le randonneur a documenté son ascension en diffusant des vidéos sur WhatsApp. Dans l’une d’elles, il a prévenu des risques de ce sentier dangereux.

“Après une chute d’ici, c’est la mort assurée. Personne ne pourrait survivre à ça”, a-t-il déclaré dans sa vidéo, selon des informations rapportées par le média The Sun.

Il glisse et chute de 80 mètres

Quelques minutes plus tard, une fois arrivé en haut de la cascade, le randonneur a cependant fait une mauvaise chute. Il aurait glissé sur un rocher couvert d’algues, et par conséquent très glissant, et serait tombé de 80 mètres. C’est également ce qui est arrivé à un homme en vacances en Thaïlande qui a fait une chute mortelle en prenant un selfie en haut d’une cascade.

La Cascade de la FortuneCrédit photo : Newsflash

Inquiets de ne pas le voir rentrer, ses proches ont signalé sa disparition en fin de journée. Des équipes de pompiers de Corrego do Ouro sont rapidement intervenues sur place. Le corps de Mauricio Marques Gomes a été retrouvé sans vie au fond de l’eau, en contrebras de la cascade.

La suite après cette vidéo

Son téléphone était prêt à filmer

Le téléphone du randonneur a été retrouvé en haut de la cascade, posé, en train d’enregistrer. Les secours pensent que le jeune homme était en train de se filmer quand il est tombé, ou qu’il s’apprêtait à le faire quand il a glissé sur le rocher.

Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un drame a lieu à cet endroit. En 2017, un randonneur âgé de 36 ans est tombé dans le vide après avoir voulu prendre un selfie en haut de la cascade.

Suivez-nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
Un chasseur en train de viser avec son fusil

Un chasseur âgé de 50 ans tire sur un promeneur qu’il a confondu avec un animal et le tue

Capture d'écran X montrant le vendeur défendre sa boutique

Nice : lors des manifestations du 17 octobre, un vendeur Micromania défend sa boutique face aux casseurs

 Capture d'écran montrant le crucifix tomber sur le père Patricio Sánchez Molinari

Un prêtre de 56 ans célèbre une messe en direct et meurt écrasé par un crucifix géant

 Des habitants nettoient les rues de Paris

“J’invite chacun à venir nous aider” : au lendemain du 17 octobre, des centaines de Parisiens se mobilisent pour aider à nettoyer les rues après les débordements

 Une employée malade au bureau

Mystérieusement malade pendant 2 ans, elle découvre que son collègue empoisonnait sa bouteille d'eau à son insu

 La mairie de Bourseville

Un homme de 81 ans lègue près de 2 millions d’euros à son village à trois conditions