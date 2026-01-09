En vacances en Thaïlande, il fait une chute mortelle, sous les yeux de sa compagne, en prenant un selfie du haut d'une cascade

En voyage en Thaïlande, un touriste français a tragiquement perdu la vie en début de semaine, en voulant prendre une photo depuis une cascade.

Un terrible accident a coûté la vie à un touriste français en Thaïlande, rapporte le média local Bangkok Post.

Lundi 5 janvier 2026, Alexis Vergers, un habitant de Quimper (Finistère), est décédé lors d’une excursion sur l’île de Koh Samui, dans la province de Surat Thani.

Selon les informations de nos confrères, le jeune homme de 22 ans a fait une chute mortelle alors qu’il photographiait le paysage.

Crédit Photo : iStock

Il glisse sur un rocher en voulant prendre une photo

Le jour du drame, le vingtenaire et sa petite amie ont fait une randonnée sur le site de la cascade Na Muang.

Le couple a alors escaladé la chute d’eau naturelle pour prendre des photos. Malheureusement, le jeune homme a perdu l’équilibre après avoir glissé sur des rochers, avant de chuter au pied de la cascade.

De son côté, la compagne de la victime a été entraînée dans la chute, mais celle-ci s’en est sortie indemne. Selon les autorités locales, elle a eu le réflexe de « s’agripper à une branche, ce qui lui a sauvé la vie ».

Crédit Photo : iStock

« Nous étions assis et Alexis a voulu s’approcher pour admirer la cascade et prendre le paysage en photo. Nous avons simplement suivi le sentier, nous n’étions pas sur une zone interdite : tout le monde y avait accès. Il est tombé sur les fesses et a glissé », a raconté la jeune femme sur les réseaux sociaux, citée par Le Télégramme.

Le corps sans vie d’Alexis Vergers, qui avait été emporté par le courant, a été découvert dans une crevasse. Le Quimpérois est mort des suites d’un traumatisme crânien.

Crédit Photo : Koh Samui police

Son club de foot pleure sa disparition

À la suite de sa disparition brutale, le Quimper Ergué Armel Football Club, où était licencié Alexis Vergers, lui a rendu un hommage bouleversant sur Facebook :

« Alexis avait débuté le football avec une première licence à Ergué Armel à l'âge de 6 ans. Joueur senior il y a encore deux saisons, ce passionné de football ne manquait pas de venir voir jouer les équipes du QEAFC les week-ends », a écrit le club de foot.

Avant d’ajouter :

« L'ensemble du club apporte son soutien et présente ses plus sincères condoléances à Thierry ainsi qu'à l'ensemble de ses proches et de sa famille ».

En 2021, une étude espagnole, publiée dans le Journal of Travel Medicine, a révélé que plus de 379 personnes sont mortes en prenant un selfie depuis 2008.