Elle laisse sa fille de 3 ans seule pour aller faire des courses : l'enfant se retrouve suspendue dans le vide au 12e étage, retenue à l'aide d'un tabouret

Une vidéo glaçante montre une fillette de trois ans suspendue à la fenêtre d’un immeuble du 12e étage avant d’être secourue in extremis.

Des images qui donnent des frissons.

Il y a quelques jours, des agents de sécurité et des responsables d’un immeuble ont été filmés en train de porter secours à une enfant en bas âge en très grande difficulté.

Sur la vidéo, on aperçoit une petite fille suspendue dans le vide depuis la fenêtre d’un building, tandis que les hommes la soutiennent à l’aide d’un tabouret.

Une fillette de 3 ans suspendue à la fenêtre d’un immeuble du 12e étage

L’incident s’est produit le samedi 17 octobre, peu avant huit heures, dans un immeuble résidentiel de Zhangping, dans la province du Fujian, en Chine, selon le magazine People.

Cette séquence surréaliste montre une fillette de trois ans agrippée à la fenêtre du 12e étage.

Comme vous pouvez le voir, son corps est entièrement à l’extérieur de la structure. Sa tête et ses bras sont coincés entre les barreaux, à l’intérieur de l’appartement. Elle semble se retenir avec les mains, tandis que ses pieds cherchent un appui.

Par chance, des agents de sécurité et des responsables de la gestion de la résidence ont été témoins de cette scène. Ils se sont alors précipités dans l’appartement situé juste en dessous pour mettre la petite fille en sécurité.

Un élan de solidarité pour la secourir

Sur la vidéo, on voit les deux individus tendre les bras par la fenêtre pour soutenir l’enfant. Ils ont eu l’idée de placer un tabouret blanc sous elle afin de l’aider à garder l’équilibre jusqu’à l’arrivée des secouristes.

Tout au long de la séquence, les hommes semblent se relayer pour tenir le tabouret, laissant leur place à d’autres personnes présentes dans l’appartement lorsqu’ils commencent à se fatiguer.

Pendant ce temps, des témoins, dans les logements voisins et au pied du bâtiment, assistent à la scène.

En arrivant sur les lieux, les pompiers ont forcé la porte de l’appartement verrouillé en utilisant des outils électriques. Une fois à l’intérieur, ils ont pu ramener la jeune enfant saine et sauve dans l’habitation.

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ?

La suite après cette vidéo

La mère de l’enfant était partie faire des courses

Selon les médias locaux, la petite fille avait été laissée seule à la maison par sa mère, partie faire des courses, tandis que son père travaillait.

Pendant son absence, la fillette a réussi à contourner la grille de sécurité de la fenêtre et à grimper à l’extérieur. Sa tête est alors restée coincée entre les barreaux.

Après son sauvetage, elle a été transportée à l’hôpital par mesure de précaution, mais elle ne présentait aucune blessure.

De leur côté, les autorités chinoises ont appelé les parents et les personnes responsables d’enfants à ne pas les laisser seuls à la maison sans surveillance. Elles leur recommandent de sécuriser les fenêtres ainsi que les autres ouvertures afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui estiment que la mère de l’enfant aurait dû être sanctionnée.