La police sauve un ourson coincé dans un fossé, le sauvetage fait craquer les internautes

Direction le New Jersey, où des policiers ont secouru un ourson sans défense coincé dans un fossé en bord de route.

La semaine dernière, sur une route du New Jersey (États-Unis), la police a fait une découverte aussi inattendue qu'adorable, rapporte le magazine People. Une histoire qui a rapidement ému des milliers d'internautes à travers le monde.

Des policiers secourent un adorable ourson

Mercredi 1er avril, vers 13 h 30, des agents en patrouille ont reçu un appel pour signaler un ourson solitaire aperçu dans un fossé en bord de route, dans la municipalité d'Union Township. Ce genre de signalement n'est pas si rare dans cet État américain, où les ours noirs cohabitent avec les habitants depuis des décennies.

Sur place, les policiers ont découvert le petit ourson, seul et ayant besoin d'aide. L'animal a immédiatement été pris en charge par les patrouilleurs. Il a été placé dans un véhicule et transporté en toute sécurité jusqu'au commissariat. Les images captées sur le moment montrent un ourson visiblement apeuré, mais en bonne santé apparente, blotti à l'arrière du véhicule de patrouille.

Crédit Photo : New Jersey State Police/Facebook

Selon un communiqué publié sur Facebook par la New Jersey State Police, le bébé ours a ensuite été confié au Département de la protection de l'environnement afin de recevoir les soins nécessaires. Ce département est habitué à gérer ce type de situation, l'État du New Jersey comptant une population d'ours noirs présente dans la totalité de ses 21 comtés.

« Grâce à l'intervention rapide des patrouilleurs, l'ourson est désormais en sécurité et bénéficie de l'attention dont il a besoin », précise la publication.

L'un des policiers a pris une photo de l'ourson, tandis qu'une autre, publiée sur les réseaux sociaux de la police, montre l'animal se cachant dans une voiture de police. Ces clichés, partagés officiellement par la New Jersey State Police, ont rapidement circulé bien au-delà des frontières de l'État.

Crédit Photo : New Jersey State Police/Facebook

Les internautes sont sous le charme

Les clichés sont rapidement devenus viraux, cumulant plus de 37 000 likes et plus de 2 500 commentaires. Sans surprise, la bouille de l'ursidé n'a pas manqué d'attendrir les internautes, qui ont rivalisé d'humour et de tendresse dans les réactions.

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Une personne a écrit :

« Il est en état d'arrestation pour être trop mignon ».

Une autre personne a commenté :

« Franchement, je le vois bien comme la nouvelle recrue de l'unité canine ».

Une troisième a commenté :

« Ce petit ours va devenir très gros… regardez la taille de sa tête ! ».

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un ourson suscite autant d'émoi sur la toile. Les histoires de sauvetage d'ourson abandonné font régulièrement le tour des réseaux sociaux, touchant un public très large sensible au sort des animaux sauvages en détresse.

Les autorités locales rappellent que les jeunes animaux peuvent sembler abandonnés, mais que leur mère est le plus souvent à proximité. Il est donc fortement déconseillé de tenter d'approcher ou de nourrir un ourson trouvé seul : la meilleure réaction reste de contacter les services compétents, comme l'ont fait les témoins dans cette affaire. Les ours noirs sont originaires du New Jersey et se trouvent dans les 21 comtés de l'État, où leur population est suivie de près par les autorités environnementales.

Dans ce cas précis, la réactivité des patrouilleurs aura sans doute sauvé la vie du petit plantigrade. Une belle histoire qui rappelle que, parfois, le travail de policier réserve aussi de doux moments de grâce.