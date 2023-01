« Je ne suis pas malade », enceinte de 5 mois, elle termine une course de 5 km et divise les internautes

En Allemagne, une athlète enceinte de cinq mois n’a pas hésité à effectuer une course de 5 kilomètres dans le sud-ouest de l’Allemagne.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais l’athlète allemande Gesa Krause vient de faire la une des journaux en Allemagne. La raison ? Enceinte de cinq mois, cette dernière a réalisé une course de 5 kilomètres dans sa ville de Trèves.

Crédit Photo : Harald Tittel/picture alliance/dpa

La double championne d’Europe du 3000 mètres steeple et double médaillée de bronze aux Championnats du monde a bouclé le parcours en 17 minutes et 31 secondes. Un chrono impressionnant pour celle qui refuse de voir sa grossesse comme une maladie.

Une attitude qui divise la toile

Sans réelle surprise, la performance de la jeune femme âgée de 29 ans a divisé les internautes sur les réseaux sociaux. Alors que certains utilisateurs ont félicité la sportive au ventre arrondi, d’autres n’ont pas hésité à qualifier son comportement de «dangereux».

Crédit Photo : Gesa Krause

De son côté, Gesa Krause se moque éperdument des critiques : «Je ne suis pas malade, je suis enceinte. Je ne m’attendais pas à pouvoir courir aussi vite à la 22e semaine de ma grossesse», a-t-elle expliqué dans une interview accordée au média allemand DW Sport.

Avant d’ajouter : «Cela me rend fière et heureuse. Courir de plus longues distances et devenu plus difficile, surtout pour le bassin et les articulations, qui commencent déjà à ressentir le poids du ventre. Mais j’adore courir et je pense qu’il y a moyen de combiner les deux».

Crédit Photo : Gesa Krause

Dans un post Instagram, la future maman a révélé qu’il s’agissait de sa dernière course avant longtemps : «Pour moi, c’était la dernière compétition pour les prochains mois. Je n’aurais pas pu souhaiter une meilleure fin d’année. Merci Trèves, c’était une fête et c’était un plaisir sans fin».