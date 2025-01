Pourquoi le salut nazi d'Elon Musk a-t-il été projeté sur une usine Tesla, à Berlin ?

Lors d’un meeting de soutien à Donald Trump, Elon Musk a fait un geste polémique interprété comme étant un salut nazi. L’image du milliardaire a ensuite été projetée sur l’une de ses usines Tesla, près de Berlin.

Le lundi 20 janvier, Elon Musk était présent à un meeting de soutien de Donald Trump. Alors qu’il était sur scène, il a tenu à remercier le public qui l’acclamait et a frappé sa poitrine avant de tendre un bras. Ce geste polémique a été interprété comme étant un salut nazi par certains, tandis que d’autres ont simplement vu un geste maladroit dans un moment d’enthousiasme.

De son côté, la fille transgenre d'Elon Musk a un avis bien tranché sur la question.

Crédit photo : Capture d'écran / YouTube

Quoi qu’il en soit, Elon Musk n’a pas démenti avoir fait un salut nazi et la polémique a rapidement enflé, à tel point que des activistes ont projeté une image du milliardaire effectuant ce geste sur une usine Tesla, près de Berlin. En effet, le collectif allemand “Centre pour la beauté politique” (ZPS) a projeté la photo du milliardaire effectuant le salut nazi sur l’usine Tesla, détenue par Elon Musk, à Grünheide, près de Berlin.

“Heil Tesla”

L’action a duré une heure et l’image symbolique a été postée sur le réseau social Bluesky. À côté de l’image, on a également pu remarquer le mot “Heil” inscrit de façon à former l’expression “Heil Tesla”, une référence supplémentaire au salut hitlérien. En plus de cela, le collectif a projeté des images d’Alice Weidel, nouvelle figure de l'AfD, le parti d’extrême droite allemand.

“Nous voulons organiser la destruction d’Elon Musk de façon artistique”, a commenté Philipp Ruch, responsable du collectif, à l’AFP.

Cette action, qui a pour but de dénoncer le parti pris d’Elon Musk, a été revendiquée par le collectif allemand ZPS.