«C'est non !», Kad Merad répond sèchement à la question de Léa Salamé dans Quelle époque

Samedi 9 septembre, Kad Merad était l’un des invités de Léa Salamé dans l’émission “Quelle époque”. Alors que la présentatrice s’apprêtait à questionner l’acteur sur des sujets politiques, ce dernier a refusé fermement de donner son avis.

La nouvelle saison de l’émission “Quelle époque” a été diffusée ce samedi 9 septembre. L’émission était présentée par Léa Salamé accompagnée de Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière. De nombreux téléspectateurs étaient au rendez-vous et plusieurs personnalités étaient invitées dans l’émission comme Gérald Darmanin, Jacques Weber et Kad Merad. Ces deux derniers comédiens sont venus afin de parler de leur nouvelle pièce de théâtre, “Ruy Blas”.

Au début de l’émission, Léa Salamé a beaucoup interrogé Kad Merad sur sa carrière, son parcours professionnel et est revenue sur les plus grand succès de l’acteur ainsi que les nombreux films dans lesquels il a joué. Cependant, la présentatrice a ensuite voulu aborder des sujets politiques avec Kad Merad, ce qui n’a pas plu à l’acteur.

“Ne me demandez pas mon avis”

Alors que Léa Salamé voulait connaître son avis sur la politique actuelle en matière d’immigration, le comédien a répondu : “Alors moi, je vous explique un truc, je divertis les gens, je joue de la guitare avec ma nénette ou je joue Ruy Blas de Victor Hugo. Ne me demandez pas mon avis sur la politique ou la situation.”

Puis, Léa Salamé a essayé de se défendre en affirmant qu’elle ne demandait pas son avis personnel, mais Kad Merad l’a coupée : “C’est non Léa ! Je connais trop la bête derrière qui va grossir.”

Dans une ultime tentative, Christophe Dechavanne a ensuite pris le relais en demandant à Kad Merad : “Tu penses que quand on est connu, il ne faut pas s’exprimer ?”, ce à quoi l’acteur a tout de suite répondu : “Non, mais ça n’intéresse que moi, ça ne regarde que moi.”

Manifestement, Kad Merad n’avait pas du tout envie de parler politique et il l’a bien fait comprendre aux présentateurs, tout en gardant sa bonne humeur et son humour. Un moyen pour le comédien de rester prudent, de ne pas exprimer ses opinions politiques en public et de se tenir loin des polémiques.