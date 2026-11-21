En Espagne, le panneau R-120 indique une interdiction d'accès aux véhicules à moteur en fonction de leurs émissions polluantes, délimitant l'entrée d'une Zone à Faibles Émissions (ZBE).

Depuis le 1er juillet 2025, le panneau d’interdiction R-120, créé par la DGT en 2021, figure officiellement dans le règlement général de circulation espagnol. Il sanctionne notamment les véhicules trop polluants.

Le panneau R-120 a été créé en 2021 par la Direction générale du trafic (DGT) pour unifier la signalisation des futures Zones à Faibles Émissions (ZBE) imposées par la loi espagnole sur le changement climatique.

Les ZBE sont des Zones à Faibles Émissions (Zonas de Bajas Emisiones, en espagnol) mises en place en Espagne, l'équivalent des ZFE (Zones à Faibles Émissions mobilité) en France. Il s'agit de périmètres urbains délimités par les municipalités où l'accès, la circulation et le stationnement des véhicules les plus polluants sont restreints ou interdits afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La lutte contre la pollution

De forme circulaire, le panneau R-120 signale l'entrée ou l'approche d'une ZBE, est à bordure rouge et fond blanc et représente une voiture vue de face avec des points illustrant les particules polluantes à sa droite. Ainsi, il interdit l'accès non autorisé d'un véhicule à moteur dans une ZBE, en raison de son niveau d'émissions polluantes ou de l'absence d'enregistrement préalable.

Crédit photo : 20 Minutos / ACN

Les municipalités ont commencé à le poser sur les routes dès novembre-décembre 2022 et tout au long de l'année 2023, période correspondant à l'obligation légale pour les villes de plus de 50 000 habitants d'instaurer une ZBE au 1er janvier 2023.

Un panneau présent dans les plus grandes villes d’Espagne

Son installation s'est poursuivie au rythme de l'activation effective des ZBE dans les différentes communes espagnoles, tandis que le décret royal 465/2025 a officiellement intégré le panneau au Reglamento General de Circulación le 1er juillet 2025.

Il est presque toujours accompagné d'un panonceau rectangulaire en dessous portant la mention « EXCEPTO » (“sauf”) suivi des vignettes environnementales espagnoles de la DGT autorisées à entrer (0, ECO, C ou B).

Le panneau est actuellement déployé dans les communes espagnoles de plus de 50 000 habitants (comme Madrid, Barcelone, Valence ou Séville) ainsi que dans celles de plus de 20 000 habitants ayant une mauvaise qualité de l'air.

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Les démarches à suivre pour les automobilistes français

Pour les véhicules immatriculés en France, la donne est différente puisque la vignette Crit’Air française ne remplace pas automatiquement l’autorisation espagnole délivrée par la vignette de la DGT. Le cas de la vignette Crit’Air à Barcelone illustre les démarches à anticiper avant de circuler dans une ZBE espagnole.

Pour franchir un panneau R-120 dans la plupart des grandes villes (notamment Barcelone et Madrid), vous devez inscrire votre véhicule en ligne sur le portail municipal de la ville concernée avant votre voyage afin d'obtenir une dérogation ou une autorisation temporaire basée sur votre certificat d'immatriculation (norme Euro).

Le franchissement non autorisé d'un panneau R-120 est contrôlé automatiquement par caméras et sanctionné par une amende forfaitaire de 200 € (ramenée à 100 € en cas de paiement rapide sous 20 jours).