Il part en Espagne avec sa vignette Crit'Air : sans inscription de sa plaque à la mairie, il risque 200 euros d'amende

À Barcelone, la vignette Crit’Air ne suffit pas : une voiture étrangère doit être enregistrée pour circuler dans la ZBE aux horaires de restriction.

Dans de nombreuses villes européennes, quand les conducteurs prennent le volant, ils doivent se munir d’une vignette, que ce soit pour prendre l’autoroute ou simplement entrer dans une ville.

Comme en France, l’Espagne interdit l’accès aux véhicules les plus polluants dans quelques villes. Pour accéder à une zone à faibles émissions polluantes (ZBE) chez nos voisins ibériques, il faut suivre des règles précises.

Des zones à faibles émissions dont l’accès est restreint à certains véhicules en Espagne

Les plus grandes villes d’Espagne comme Madrid et Barcelone comprennent des ZBE (Zonas de Bajas Emisiones), autrement dit, des zones à faibles émissions polluantes. Depuis 2023, les communes de plus de 50 000 habitants doivent mettre en place une zone à faibles émissions.

Selon le type de véhicules qu’ils possèdent, les automobilistes espagnols peuvent prétendre à l’une des quatre vignettes suivantes : 0 (zéro émission), ECO, C, B, renseigne le site Infocoche.net.

Il est important de noter que seuls les véhicules immatriculés en Espagne peuvent recevoir une vignette de la part de la DGT. Les voitures étrangères ne peuvent en posséder.

Une vignette environnementale inscrite dans une base de données

Crédit photo : Au sud des Pyrénées

Mais alors, comment font-elles pour pouvoir circuler dans ces zones à faibles émissions ? Sachez que la vignette française Crit’Air et la vignette allemande Umweltplakette sont reconnues. Comme l’indique le site TCS, elles permettent de connaître leur équivalent en Espagne.

En revanche, elles ne permettent pas à leurs conducteurs d’accéder sans souci aux villes concernées par les ZBE. Pourquoi ? Parce qu’il ne suffit pas d’avoir une vignette étrangère équivalente pour pouvoir circuler à Madrid ou Barcelone.

Dans ces villes, des caméras lisent les plaques d’immatriculation et vérifient si les véhicules sont enregistrés dans la base de données de la municipalité. Ainsi, chaque véhicule doit être enregistré auprès de la mairie en question.

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Inscrire sa plaque d’immatriculation auprès de la mairie

Crédit photo : Moniteur automobile

Tout véhicule étranger souhaitant pouvoir circuler dans une zone à faibles émissions polluantes en Espagne doit donc enregistrer sa plaque auprès de la mairie. Sans cet enregistrement, un véhicule, même apte à rouler dans ces zones, sera considéré comme « sans vignette ». Dans ce cas, son automobiliste encourt une amende de 200 euros, poursuit le site TCS.

Pour être en règle, les automobilistes doivent faire une demande d’autorisation (par mail ou sur le portail) auprès de la mairie. Ils remplissent un formulaire, joignent les documents du véhicule et paient 7 euros (une fois). Ils doivent ensuite attendre la réponse de la mairie (qui peut prendre jusqu’à 15 jours ouvrables). En attendant cette réponse, le véhicule ne peut pas circuler puisqu’il n’est pas encore inscrit dans la base de données. Une fois la demande validée, l’inscription est valable sur le long terme.

Notez que dans certaines villes, les ZBE ne sont actives qu’à certains horaires, de 7 heures à 20 heures du lundi au vendredi comme par exemple à Barcelone. À Madrid, en revanche, la ZBE est active tous les jours 24h/24. Si vous ne pouvez accéder à ces zones, privilégiez les parkings situés en périphérie. Renseignez-vous bien sur les réglementations de la ville dans laquelle vous vous rendez.