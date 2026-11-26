La « taxe attentat » va augmenter de deux euros dès le 1er janvier 2027. Les assurances de biens, comme l'assurance auto, en seront impactées.

Il va falloir se préparer à payer son assurance auto un peu plus. Une taxe obligatoire intégrée aux contrats d’assurance de biens va augmenter dès 2027.

Le montant de cette contribution est fixe, mais les automobilistes pourraient payer bien plus selon leur contrat.

Une contribution obligatoire fait augmenter l’assurance auto en 2027

Comme chaque année, il y aura du changement au 1er janvier. Pour 2027, attendez-vous à voir augmenter votre assurance auto.

Comme le stipule l’arrêté du 24 juillet 2026, la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) va augmenter dès le 1er janvier 2027, indique le Service Public.

Cette contribution est obligatoire et est intégrée aux contrats d’assurance de biens (auto, habitation, moto), précise Le Lynx. Dès lors, si vous possédez un contrat auto et un contrat habitation, vous allez payer deux fois. Cette contribution entre aussi dans le coût de l’assurance habitation, dont le montant dépend du logement et des garanties choisies.

Comptez 2 euros en plus sur votre cotisation auto

Crédit photo : MarianVejcik/ iStock

Le montant de ce que l’on appelle également la « taxe attentat » va donc augmenter de 2 euros par an et par contrat. Actuellement, la taxe est de 6,50 euros. Elle sera de 8,50 euros dès l’année prochaine (soit environ +30,8 %).

Ce fonds a été créé en 1986. Il accompagne et indemnise financièrement les victimes d’actes de terrorisme mais aussi d’infractions de droit commun (agressions, homicides, viols…). Ce sont donc les titulaires de contrats auto, habitation ou moto qui financent ce mécanisme de solidarité.

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Le prix de l’assurance auto ne sera pas le même pour tout le monde

Pour s’en acquitter, l’automobiliste n’a aucune démarche à faire. La taxe est directement intégrée dans sa cotisation annuelle.

En revanche, Le Lynx rappelle qu’il faut faire attention car chaque compagnie d’assurance détermine ses propres tarifs en fonction du contrat (kilométrage, profil du conducteur, bonus-malus…).

Enfin, le cabinet spécialisé Addactis prévoit une hausse générale de l’assurance auto de +3,5 % à +4,5 % en 2027 au-delà de la « taxe attentat ». En cause : la sinistralité et la hausse du prix des pièces détachées et des réparations. La hausse de la taxe sera bien de 2 euros, mais l’augmentation totale de l’assurance sera différente selon les automobilistes et leurs contrats.