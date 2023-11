Avis aux amateurs de café : cette boisson chaude est à éviter selon les baristas

Aujourd'hui, le café se décline sous une multitude de formes et propose d'innombrables saveurs. Ainsi, les amateurs prennent beaucoup de plaisir à découvrir de nouvelles recettes et à améliorer cette boisson traditionnelle. Mais parmi ses déclinaisons, une est loin de faire l'unanimité auprès des baristas.

Une boisson qui aime les déclinaisons

Concernant le café vous avez sûrement vos préférences. Il y a d'abord le moment idéal pour le boire, mais aussi la manière de le savourer, sans oublier la façon de le préparer. Très prisée dans le monde entier, cette boisson s'adapte à toutes les papilles et offre bien plus qu'un instant gourmand. C'est une véritable tradition pour bon nombre d'entre nous.

Vous faites partie de ceux qui aiment verser quelques gouttes de lait ou qui se délectent d'une petite mousse déposée sur leur café ? Sachez que les baristas n'ont rien contre ces pratiques qui satisfont les plus gourmands d'entre nous.

Les baristas pointent du doigt une recette de chez Starbucks

Ainsi, il n'est pas question de critiquer les ajouts de lait, mais un dérivé bien particulier du café. Et celui qui déplaît particulièrement aux experts est servi dans la chaîne de restauration Starbucks.

Si vous avez déjà consommé une boisson chaude dans cette enseigne, vous avez sûrement remarqué le nombre infini de déclinaisons du café.

Ainsi, Starbucks propose une expérience très enrichissante pour les amateurs.

Un caramel Macchiato qui ne respecte pas la recette traditionnelle italienne

Parmi les boissons chaudes revisitant le traditionnel café chez Starbucks, le "caramel macchiato" ne parvient pas à convaincre les baristas. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de la véritable recette de cette boisson originaire d'Italie. En tout cas, c'est le que le "HuffPost" prétend.

Ce n'est pas pour rien si le caramel macchiato se nomme ainsi. En effet, "macchiato" signifie marqué ou taché. Ainsi, le sommet de l'espresso doit être marqué par une goutte de lait et de la mousse. Or, Starbucks, fait l'inverse puisqu'il marque le dessus du lait avec le café. À savoir que le sirop de vanille s'invite également dans cette recette.

Un simple latte renversé ?

D'après les déclarations d'un gérant d'un café réputé dans le Tennessee, la boisson chaude proposée par Starbucks est un simple latte renversé agrémenté d'un soupçon de sirop de vanille et d'une touche de caramel sur la mousse. Or, les baristas s'accordent tous sur le fait que le latte renversé et le macchiato sont deux recettes très différentes. Mais en pratique, on ne fait plus attention aux éléments qui les opposent.

Ainsi, un caramel macchiato peut être bien différent d'un commerce à l'autre.

Si vous souhaitez être certain de consommer une recette traditionnelle, mieux vaut commander un café latte dans les Starbucks et partout ailleurs. Ce choix vous assure d'obtenir un espresso agrémenté d'une délicieuse couche de mousse de lait. En outre, il y a toutes les chances que cette préparation soit proposée à la carte puisqu'il s'agit d'une recette incontournable qui régale toutes les papilles.