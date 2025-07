Arnaque : si vous recevez un SMS contenant ce mot, supprimez-le immédiatement

Il peut être difficile d’identifier les SMS frauduleux. Pour vous aider, voici une astuce : si vous repérez ce mot dans votre message, vous devez le supprimer immédiatement car il s’agit sans doute d’une arnaque.

Les arnaques par téléphone et SMS se multiplient et il devient de plus en plus difficile de les identifier. Aujourd’hui, les escrocs peuvent vous arnaquer en vous faisant croire que le colis que vous attendez est trop volumineux, mais aussi se faire passer pour les impôts afin de vous soutirer de l’argent.

Crédit photo : iStock

Quand vous recevez un SMS suspect, vous devez toujours vous méfier. En effet, il n’est pas toujours facile d’identifier un message frauduleux. Pour vous aider, le site Spamhaus a recensé les mots les plus utilisés par les escrocs dans leurs messages. Ainsi, si vous les voyez écrits dans un SMS, supprimez le message immédiatement.

Des mots dont il faut se méfier

Selon des informations rapportées par L'Internaute, les mots qui reviennent le plus souvent dans les SMS envoyés par les arnaqueurs sont “com” et “track”. Le mot “com” est généralement lié à un lien qui vous a été envoyé par SMS. Ainsi, si vous recevez un message avec une adresse finissant par “com”, méfiez-vous : il peut s’agir d’une arnaque.

Crédit photo : iStock

Même chose avec le mot “track”, dont il faut également se méfier. Ce terme est souvent utilisé pour vous faire croire que vous attendez une lettre ou un colis. Si vous recevez un message avec un lien contenant le mot “track” pour vous aider à suivre la progression de votre colis, ne cliquez pas dessus : cela peut être une arnaque. Si vous attendez réellement un colis, il est préférable de vous connecter directement sur le site du transporteur en question et de ne pas tenir compte de ce message.

De manière générale, si vous voyez les mots “com” ou “track” dans un SMS, supprimez le message immédiatement. Pour plus de sécurité, il est recommandé de ne jamais cliquer sur un lien reçu dans un message, car il s’agit le plus souvent d’une arnaque.