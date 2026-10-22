Ces nouveaux panneaux “ZONE” ont remplacé les anciens sur les routes : ils interdisent certaines voitures, voici comment savoir si la vôtre est concernée

Deux nouveaux panneaux de signalisation ont été installés aux Pays-Bas. Voici ce que signifient les chiffres affichés dessous, pour éviter les amendes.

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Un nouveau panneau de signalisation

Depuis le 1er janvier 2026, deux nouveaux panneaux de signalisation sont arrivés aux Pays-Bas. Ils ont remplacé les anciens panneaux “ZONE” sur les routes et comportent de nouvelles informations destinées aux automobilistes.

Ce panneau a la forme d’un cercle dans lequel on peut voir une voiture avec des gaz d’échappement. Auparavant, ce panneau ne comportait pas de voiture mais la simple mention “zone environnementale”.

Certaines véhicules interdits

Ce panneau indique donc la présence d’une zone environnementale ou d’une zone zéro émission. Au dessous, des chiffres sont indiqués et ils vous indiquent si vous êtes autorisé à circuler dans cet endroit avec votre voiture ou non.

En effet, ces zones ne sont accessibles qu’à certains véhicules qui ne polluent pas trop. Ainsi, l’interdiction concerne plutôt les voitures anciennes, qui n'auront bientôt plus le droit de rouler.

Faire attention aux chiffres sur le panneau

Les petits panneaux situés sous la voiture indiquent les véhicules qui ne sont pas autorisés à circuler dans la zone. Ces schémas représentent les différents types de véhicules, c’est-à-dire une voiture particulière, une camionnette, un camion et un bus. Les cercles numérotés et colorés sous chaque dessin indiquent les véhicules qui n’ont pas l’autorisation de circuler.

Les nouveaux panneaux de signalisationCrédit photo : Ministère néerlandais des Transports

Ainsi, si la classe d’émission Euro de votre véhicule est indiquée sur ce panneau, vous n’avez pas le droit d’entrer dans la zone. Pour exemple, sur cette illustration partagée par le Ministère néerlandais des Transports, le panneau C22e4 indique que la zone est interdite aux voitures de classe 0 à 3. Pour connaître votre classe d’émission Euro, consultez la case V.9 de votre carte grise.

La suite après cette vidéo

Jusqu’à 310 euros d’amende

Si vous ignorez cette signalisation et que vous roulez dans une zone environnementale ou zéro émission avec un véhicule non autorisé, vous vous exposez à une amende de 120 euros pour les voitures particulières et les camionnettes, et de 310 euros pour les camions et les bus.

Une bonne chose à savoir avant d’aller aux Pays-Bas ou si ces panneaux arrivent en France.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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