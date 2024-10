Ces voitures n'auront plus le droit de rouler et vous risquez une amende si vous les utilisez

Afin de protéger l’environnement et réduire la pollution des véhicules thermiques, ce sont environ 560 000 véhicules qui seront interdits à Paris et à Lyon dès le 1er janvier 2025.

Chaque nouvelle année apporte son lot de nouvelles mesures. 2025 ne dérogera pas à la règle puisque de nombreux changements vont être mis en place, notamment au niveau du trafic routier.

En effet, à partir du 1er janvier 2025, certains véhicules seront interdits à la circulation dans les territoires ZFE (zones à faibles émissions), où la qualité de l’air est largement dépassée. Ces territoires se situent exclusivement dans les villes de Paris et Lyon.

Crédit photo : iStock

Les véhicules qui tomberont sous le joug de cette interdiction sont les automobiles Crit’air 3. Ce sont au total environ 560 000 voitures, soit 21% des véhicules en circulation, qui n’auront plus le droit de circuler dans les deux grandes agglomérations que sont Paris et Lyon. En 2021, ces voitures avaient déjà fait l’objet d’une interdiction de circulation en région parisienne.

Une mesure reportée déjà deux foix

Cette mesure s’inscrit dans la volonté du gouvernement, entamée depuis plusieurs années, de protéger l’environnement en réduisant drastiquement les émissions polluantes provenant des véhicules.

Cependant, si cette nouvelle interdiction est mise en place dès le 1er janvier 2025, il existe des doutes sur son efficacité puisque les radars destinés à la faire respecter seront installés en 2026.

Un décalage qui expliquait déjà le report, à deux reprises, de cette mesure puisqu’elle était supposée, à la base, être appliquée à partir de 2022. Au 1er janvier 2025, un contrôle technique renforcé sera également mis en place pour conformer les véhicules à cette nouvelle mesure.

Crédit photo : iStock

Outre les agglomérations parisiennes et lyonnaises placés en territoires ZFE, il existe 40 autres agglomérations placés en territoire de vigilance, c'est-à-dire qu'elles respectent les seuils réglementaires de qualité de l'air mais présentent des niveaux de pollutions supérieurs aux recommandations de l'OMS.

Après le passage de la limitation de vitesse sur le périphérique parisien à 50 km/h, effective intégralement, depuis ce jeudi 10 octobre, cette nouvelle mesure va encore contraindre les automobilistes à adapter leurs habitudes routières.

Les contrevenants s'exposent à une amende

Pour rappel, circuler ou stationner dans une ZFE avec un véhicule non autorisé est passible d'une amende de 68 euros, et même de 135 euros pour les bus, autocars et poids lourds. Dans la ZFE du Grand Paris, plus de 780 000 véhicules, non classés, Crit'Air 5 ou Crit'Air 4, n'ont, théoriquement, plus le droit de circuler depuis le 1erjuin 2021. Dans les faits, peu de sanctions sont prononcées et l'heure est davantage à la pédagogie.