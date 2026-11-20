Depuis 2025, de nouvelles fonctionnalités sont disponibles aux distributeurs de billets en France. Des nouveautés qui pourraient vous être très utiles.

En France, les distributeurs automatiques de billets font partie des objets indispensables à notre quotidien. En 2024, les espèces représentaient 43 % des paiements aux points de vente en France. Pourtant, jusqu'à présent, ils n'étaient pas adaptés à tout le monde.

Afin de corriger cela, depuis le 28 juin 2025, une nouvelle règle a été appliquée à propos des distributeurs de billets français, et vous ne la connaissez peut-être pas encore alors qu’elle pourrait vous changer la vie.

De nouvelles fonctionnalités sur les distributeurs

Selon Presse-citron, les distributeurs de billets proposent désormais plusieurs fonctionnalités destinées à les rendre plus accessibles. Ils peuvent fournir des instructions sonores en faisant une synthèse vocale du texte affiché sur l'écran.

Il est également désormais possible de brancher un casque audio sur le distributeur pour ajuster les fonctions sonores. Sur l’écran, vous pouvez prolonger le temps de réponse si besoin, personnaliser les contrastes ou grossir le texte. Certains boutons et touches de commande peuvent aussi être plus accessibles au toucher.

Des appareils plus accessibles

Vous l’aurez deviné, ces modifications ont été apportées pour rendre les distributeurs plus accessibles aux personnes en situation de handicap.

La synthèse vocale ainsi que la personnalisation des contrastes et de la taille du texte sont des fonctions destinées aux malvoyants, tandis que l’utilisation d’un casque audio peut être utile pour les malentendants.

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Relancer le paiement en espèces

Ces paramètres concernent les appareils les plus récents. Les anciens pourront rester en service jusqu’à la fin de leur durée de vie utile, sans dépasser quinze ans après leur mise en service.

Si ces nouveautés visent à renforcer l’accessibilité des distributeurs, elles ont aussi pour but de relancer les paiements en espèces en France. Plusieurs banques ont également installé le système “Cash services”, un automate nouvelle génération qui distribue des billets et gère les dépôts de chèques et d’espèces.

De nouvelles fonctionnalités pour rendre les petits gestes du quotidien plus faciles. Pour vos retraits au quotidien, pensez aussi aux gestes pour sécuriser votre carte au distributeur.