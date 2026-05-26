Avant l'été 2026, ce simple geste sur le clavier du distributeur peut vous éviter de vous faire pirater votre carte bancaire

Cacher le clavier avec la main libre au moment de composer son code PIN : voilà le réflexe le plus efficace pour limiter le risque de fraude à la carte bancaire au distributeur. Avec la persistance des techniques de skimming en 2026 et la multiplication des retraits sur des DAB inconnus, ce geste de quelques secondes reste l'une des protections les plus simples à mettre en place soi-même.

Un réflexe à adopter avant chaque retrait

Retirer de l'argent dans un distributeur automatique de billets (DAB) est un geste d'une banalité totale, que des millions de Français répètent chaque semaine sans y réfléchir. C'est précisément ce qui en fait une cible privilégiée pour les fraudeurs.

Si les paiements sans contact et les applications bancaires ont réduit la fréquentation des distributeurs ces dernières années, ils n'ont pas fait disparaître la menace : les escrocs concentrent désormais leurs efforts sur les DAB encore actifs, parfois isolés, qui restent vulnérables.

Le réflexe à adopter tient en deux gestes simples :

Inspecter rapidement la machine avant d'insérer sa carte

Cacher le clavier avec sa main libre au moment de taper le code PIN

Quelques secondes au total, et la majorité des tentatives de piégeage échouent.

Le skimming, principale menace en 2026

La technique de fraude la plus répandue aux distributeurs reste le « skimming ». Elle consiste à équiper discrètement un DAB d'un dispositif qui copie les données de la piste magnétique de la carte au moment de son insertion, ainsi que d'une mini-caméra cachée filmant la saisie du code PIN.

Une fois ces deux informations récoltées, les escrocs disposent de tout ce qu'il faut pour cloner la carte et procéder à des retraits ou achats frauduleux.

Le matériel utilisé est devenu plus discret au fil des années :

Faux lecteur posé sur la fente d'origine

Faux clavier surmoulé sur le clavier officiel

Mini-caméra dissimulée dans un présentoir à brochures ou au-dessus de l'écran

À l'œil nu, ces dispositifs peuvent passer inaperçus si l'on ne prend pas quelques secondes pour observer attentivement le distributeur.

Les zones à inspecter avant d'insérer la carte

Trois éléments du distributeur doivent attirer le regard avant chaque retrait :

La fente d'insertion de la carte : elle doit être lisse, sans pièce rapportée, sans jeu, sans coloration différente du reste de la façade. Un léger mouvement de la main suffit parfois à détecter un faux lecteur mal collé.

elle doit être lisse, sans pièce rapportée, sans jeu, sans coloration différente du reste de la façade. Un léger mouvement de la main suffit parfois à détecter un faux lecteur mal collé. Le clavier : il doit être ferme, parfaitement aligné avec la coque du DAB. Un faux clavier surmoulé est généralement un peu plus épais et peut bouger légèrement sous la pression.

il doit être ferme, parfaitement aligné avec la coque du DAB. Un faux clavier surmoulé est généralement un peu plus épais et peut bouger légèrement sous la pression. L'environnement autour de l'écran : présentoirs ajoutés, plaques de plastique d'apparence non officielle ou petits trous suspects au-dessus du clavier peuvent cacher une mini-caméra.

Cacher le clavier : le geste qui change tout

Même si un fraudeur est parvenu à installer un skimmer et une caméra sur le distributeur, l'opération échoue dans la majorité des cas si le code PIN n'a pas pu être filmé.

Composer son code en plaçant la main libre au-dessus du clavier — en formant une sorte de toit — bloque mécaniquement la prise de vue d'une éventuelle caméra cachée en surplomb.

C'est précisément pour cette raison que ce geste, recommandé par les fédérations bancaires, reste l'un des plus efficaces : il ne dépend ni du distributeur, ni de la banque, ni de la chance.

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Privilégier les DAB en agence

Les distributeurs situés à l'intérieur des agences bancaires sont statistiquement moins concernés par les piégeages que les guichets extérieurs.

La raison est simple :

Ils sont sous vidéosurveillance

Ils sont fréquentés en continu par le personnel

Ils sont plus difficiles d'accès pour installer discrètement un dispositif frauduleux

Si vous avez le choix, privilégiez ces distributeurs, en particulier dans une ville que vous ne connaissez pas.

Que faire si vous suspectez une fraude ?

Si vous remarquez un comportement étrange du distributeur carte qui peine à rentrer ou à ressortir, clavier qui semble « flotter », personne qui vous aborde au moment du retrait, annulez immédiatement l'opération et quittez les lieux.

En cas de retrait ou d'achat suspect sur vos relevés :

Contactez immédiatement votre banque

Faites opposition sur votre carte

Signalez la fraude le plus rapidement possible

Les délais légaux de contestation sont relativement courts, mais la prise en charge est généralement totale lorsque la déclaration est effectuée rapidement.

Ce qu'il faut retenir

Trois secondes d'inspection visuelle, une main au-dessus du clavier et une préférence pour les DAB d'agence : ces trois réflexes suffisent à neutraliser l'essentiel du risque de skimming au distributeur en 2026.

Un automatisme simple à adopter, parce qu'il ne coûte rien et qu'il peut éviter de très mauvaises surprises.