Passage à l'heure d'hiver : ce petit décalage à faire chaque jour avant le 25 octobre pour protéger votre sommeil et celui de vos enfants

Alors que le changement d’heure approche, voici quelques astuces pour bien traverser cette étape et préserver votre sommeil ainsi que celui de vos enfants.

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Un réveil

Cette année, le changement d’heure aura lieu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre. À 3h, il sera 2h, ce qui signifie que nous allons gagner une heure de sommeil et dormir plus longtemps. Une bonne nouvelle pour les gros dormeurs !

Cependant, le changement d’heure peut affecter notre quotidien et perturber notre sommeil. Certaines personnes sont plus sensibles que d’autres à ce bouleversement. Pour éviter d’être perturbé, voici quelques conseils à appliquer pour vous et pour vos enfants.

Les inconvénients du changement d’heure

Le changement d’heure peut bouleverser notre quotidien puisqu’il modifie notre rythme biologique. Changer de rythme peut perturber notre sommeil puisque nous pouvons avoir du mal à nous endormir, souffrir de réveils nocturnes, de fatigue et d’irritabilité.

Pour éviter tous ces effets indésirables, il est recommandé de se préparer au changement d'heure en mettant en place quelques astuces.

Des précautions à prendre

Pour commencer, faites comme si vous aviez déjà changé d’heure. Avancez l’heure des repas, mettez-vous au lit plus tôt et avancez d’un quart d’heure votre heure de coucher avant le jour J. Décalez progressivement l’heure du coucher, du réveil et des repas de 10 à 15 minutes chaque jour. Pour le passage à l’heure d’hiver, les horaires ont légèrement retardées.

Le jour du changement d’heure, ne luttez pas contre le sommeil si vous êtes fatigué, comme le conseille Météo France. Dès les premiers signes de fatigue, partez vous coucher. A l’inverse, le matin, exposez-vous à la lumière naturelle dès votre réveil.

La suite après cette vidéo

Protéger les enfants

Les enfants sont particulièrement sensibles au changement d’heure, notamment les plus jeunes qui ont besoin de suivre un bon rythme de sommeil. Le sommeil est régulé selon la lumière, les repas et les habitudes quotidiennes.

Chez les enfants, il est important de mettre en place un rituel avant le coucher pour favoriser le sommeil. Faites-les prendre un bain, mettez-leur leur pyjama et lisez-leur une histoire avant d’aller dormir. Ces étapes doivent être à suivre même pendant le changement d’heure. Évitez également les jeux stimulants, les écrans et les activités excitantes.

Malgré ces précautions, certaines personnes et les enfants peuvent mal vivre le changement d’heure. Si c’est le cas, rappelez-vous qu’il s’agit seulement d’un mauvais moment à passer et que vous reprendrez bientôt votre rythme habituel.

Suivez-nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
des photos posées sur une table

Tirages photo : pour que les souvenirs ne meurent jamais

 Une entrée d'air en haut d'une fenêtre recouverte de ruban adhésif pour bloquer le froid

Ruban adhésif sur les grilles d'aération des fenêtres pour avoir moins froid : ce geste est interdit depuis 2023 et peut coûter jusqu'à 750 euros

 Des sacs d'eau congelée rangés entre les surgelés dans le tiroir d'un congélateur

Des sacs d'eau dans les vides du congélateur : sans acheter un seul surgelé, il tient deux fois plus longtemps en cas de coupure

 Vue aérienne d'une piscine hors-sol installée dans la pelouse d'un jardin pavillonnaire

Piscine gonflable dans le jardin : au-delà de cette taille et de cette durée, le fisc réclame au moins 1 200 euros d'amende

 Radar Hydre installé à Paris

Sur les routes, ce nouveau radar ne mesure pas la vitesse et inquiète les automobilistes

Une main tenant une boule de papier aluminium devant le hublot ouvert d'un sèche-linge rempli de vêtements

Tout le monde met une boule d'aluminium dans la machine à laver : voici l'erreur de cette astuce virale