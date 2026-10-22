Passage à l'heure d'hiver : ce petit décalage à faire chaque jour avant le 25 octobre pour protéger votre sommeil et celui de vos enfants

Alors que le changement d’heure approche, voici quelques astuces pour bien traverser cette étape et préserver votre sommeil ainsi que celui de vos enfants.

Cette année, le changement d’heure aura lieu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre. À 3h, il sera 2h, ce qui signifie que nous allons gagner une heure de sommeil et dormir plus longtemps. Une bonne nouvelle pour les gros dormeurs !

Cependant, le changement d’heure peut affecter notre quotidien et perturber notre sommeil. Certaines personnes sont plus sensibles que d’autres à ce bouleversement. Pour éviter d’être perturbé, voici quelques conseils à appliquer pour vous et pour vos enfants.

Les inconvénients du changement d’heure

Le changement d’heure peut bouleverser notre quotidien puisqu’il modifie notre rythme biologique. Changer de rythme peut perturber notre sommeil puisque nous pouvons avoir du mal à nous endormir, souffrir de réveils nocturnes, de fatigue et d’irritabilité.

Pour éviter tous ces effets indésirables, il est recommandé de se préparer au changement d'heure en mettant en place quelques astuces.

Des précautions à prendre

Pour commencer, faites comme si vous aviez déjà changé d’heure. Avancez l’heure des repas, mettez-vous au lit plus tôt et avancez d’un quart d’heure votre heure de coucher avant le jour J. Décalez progressivement l’heure du coucher, du réveil et des repas de 10 à 15 minutes chaque jour. Pour le passage à l’heure d’hiver, les horaires ont légèrement retardées.

Le jour du changement d’heure, ne luttez pas contre le sommeil si vous êtes fatigué, comme le conseille Météo France. Dès les premiers signes de fatigue, partez vous coucher. A l’inverse, le matin, exposez-vous à la lumière naturelle dès votre réveil.

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Protéger les enfants

Les enfants sont particulièrement sensibles au changement d’heure, notamment les plus jeunes qui ont besoin de suivre un bon rythme de sommeil. Le sommeil est régulé selon la lumière, les repas et les habitudes quotidiennes.

Chez les enfants, il est important de mettre en place un rituel avant le coucher pour favoriser le sommeil. Faites-les prendre un bain, mettez-leur leur pyjama et lisez-leur une histoire avant d’aller dormir. Ces étapes doivent être à suivre même pendant le changement d’heure. Évitez également les jeux stimulants, les écrans et les activités excitantes.

Malgré ces précautions, certaines personnes et les enfants peuvent mal vivre le changement d’heure. Si c’est le cas, rappelez-vous qu’il s’agit seulement d’un mauvais moment à passer et que vous reprendrez bientôt votre rythme habituel.