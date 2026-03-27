Changement d'heure : l'astuce pour bien vivre le passage à l'heure d'été, difficile pour l'organisme

Le passage à l’heure d’été est bientôt là et certaines personnes s’inquiètent pour leur sommeil, car cette date est un vrai bouleversement pour l’organisme. Voici quelques astuces pour bien vivre le changement d’heure.

Il ne reste plus que quelques heures avant de passer à l’heure d’été. Cette année, le changement d’heure aura lieu ce week-end, dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars. Nous allons avancer d’une heure, ce qui signifie qu’à 2h du matin, il sera 3h.

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Le passage à l’heure d’été est généralement apprécié car il nous permet de profiter de journées plus longues et d’avoir davantage de lumière naturelle le soir. Cependant, certaines personnes sont aussi réticentes à changer d’heure car cela implique que nous allons dormir une heure de moins.

Un bouleversement dans l’organisme

Selon une mise en garde faite par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), le passage à l’heure d’été peut bouleverser notre horloge biologique.

La suite après cette vidéo “L’heure d’été est la plus impactante car elle induit un décalage de deux heures entre nos horloges internes et l’heure solaire, contre seulement une pour l’heure d’hiver. Or, tous nos rythmes biologiques sont calés sur l’alternance lumière/obscurité”, indique un communiqué de l’Inserm rapporté par Le Parisien.

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Ainsi, il est possible de ressentir une fatigue passagère suite au changement d’heure. Dormir une heure de moins peut perturber l’organisme pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour les personnes les plus sensibles.

Des astuces pour le changement d’heure

Pour bien vivre le changement d’heure, il existe quelques gestes à mettre en place avant, pendant et après le passage à l’heure d’été. Si possible, couchez-vous plus tôt ce vendredi. Le soir du changement d’heure, allez dormir dès que vous êtes fatigué. Selon Santé Magazine, il existe quelques routines pour favoriser l’endormissement à appliquer par la suite. Éteignez les écrans une heure avant d’aller vous coucher, diminuez la lumière et l’intensité sonore autour de vous et réduisez votre consommation d’alcool et de café au dîner.

Pour vous réveiller en forme, pensez également à vous exposer à la lumière naturelle dès votre réveil. Si vous avez un rendez-vous important dimanche matin, pensez à avancer vos horloges, montres et réveils manuels avant d’aller vous coucher. La mise à jour se fait quant à elle automatiquement sur smartphone. Ainsi, vous n’aurez pas de stress le dimanche puisque tous vos objets seront réglés sur la bonne heure.