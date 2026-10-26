Compteur Linky : 2,1 millions de foyers ne l'ont toujours pas, voici ce que vous coûte un refus chaque année

Vous refusez de faire changer votre compteur électrique pour passer à Linky ? Attention, cela peut vous coûter cher !

Depuis 2015, les compteurs Linky sont obligatoires partout en France. Ces compteurs, gérés par la société Enedis, ont été installés dans le cadre de la transition énergétique et permettent de suivre sa consommation d’électricité en temps réel et à distance. Ainsi, les techniciens n’ont plus besoin de se rendre à votre domicile pour relever votre consommation.

Malgré ces avantages, de nombreuses personnes refusent toujours de remplacer leur ancien compteur d’électricité, notamment suite à la polémique survenue en 2021, lorsqu'il a été annoncé que les consommateurs devraient rembourser leur compteur Linky.

A-t-on le droit de refuser un compteur Linky ?

D’un point de vue légal, refuser un compteur Linky n’est pas une infraction et vous ne recevrez pas d’amende si vous vous opposez à l’installation. Vous pouvez refuser d’installer un compteur Linky chez vous et comme Enedis n’a pas le droit de pénétrer dans votre prorpiété sans votre accord, la société ne pourra pas vous forcer à changer de compteur.

Cependant, passer au compteur Linky est devenu obligatoire pour tous les Français et si vous vous y opposez, vous aurez des conséquences financières. Il est également illégal de trafiquer les compteurs Linky, comme cet homme qui parvenait à réduire les factures d'électricité de 80% de ses clients.

Jusqu’à 76,5 euros supplémentaires par an

En effet, des frais de pénalité s’imposent. Selon la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), les foyers qui refusent explicitement le compteur Linky devront payer 46,70 euros supplémentaires par an. Les ménages qui ne transmettent pas leurs relevés de consommation à Enedis s’exposent à 76,5 euros de frais supplémentaires chaque année.

Selon Hellowatt, 2,1 millions de ménages français ne sont pas encore équipés d’un compteur Linky et utilisent toujours des appareils ancienne génération.

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Des frais pour payer les techniciens

Si la CRE a décidé d’appliquer des frais supplémentaires, c’est pour financer les coûts de maintenance. Si vous refusez le compteur Linky, des techniciens d’Enedis doivent se déplacer pour relever la consommation d’électricité directement sur les compteurs ancienne génération. Ces relevés manuels sont inutiles si vous avez un compteur Linky car la consommation est relevée à distance.

Les ménages qui ne peuvent pas s’équiper de compteur Linky pour des raisons techniques et indépendantes de leur volonté ne sont pas concernés par ces frais supplémentaires. Mais si vous refusez volontairement les compteurs Linky, attention à la facture !