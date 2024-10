Cueillette des champignons : si vous dépassez cette quantité, vous risquez une amende très salée

La cueillette des champignons est un petit plaisir de l’automne, mais attention : cette pratique est réglementée. Si vous ne respectez pas les règles, cela pourrait vous coûter très cher.

En automne, il est très agréable de se promener dans la forêt pour observer les couleurs chatoyantes des arbres, marcher dans les feuilles mortes et cueillir les champignons. En effet, de nombreux Français s’adonnent à cette activité pour faire le plein de champignons et les cuisiner dans de délicieuses recettes automnales. Avec un peu de chance, vous pourriez même trouver des champignons rares, comme ce Français qui avait découvert une cèpe de près de 2 kilos.

Crédit photo : iStock

Mais attention : cette pratique est encadrée et il y a des règles à respecter sous peine de sanction. C’est notamment le cas de la quantité de champignons que vous pouvez cueillir. On vous explique tout.

Combien de champignons peut-on ramasser ?

Pour préserver les différentes espèces de champignons, même les plus courantes, l’Office national des forêts (ONF) a établi une charte du promeneur. Selon cette charte, il est autorisé de ramasser au maximum 5 litres de champignons par personne et par jour. Pour rappel, 1 litre est égal à 1 kilo : vous pouvez donc ramasser 5 kilos de champignons lors de votre promenade.

Si vous ne respectez pas cette règle et que vous récoltez plus de champignons que ce qui est autorisé, vous vous exposez à des sanctions.

“Le non-respect de la réglementation sur les quantités donne lieu à une contravention de 4ème classe, soit 135 euros d'amende. Pour une quantité cueillie au-delà de 10 litres, ou dans le cas d’une revente, cela relève d’un délit jugé par le tribunal compétent. Le contrevenant encourt alors une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende”, indique l’Office national des forêts.

Crédit photo : iStock

Les règles pendant la cueillette

En plus des quantités prélevées, d’autres règles s’appliquent. Selon l’ONF, vous devez obtenir l’autorisation du propriétaire de la forêt dans laquelle vous ramassez les champignons si celle-ci est privée. Dans les forêts domaniales, la cueillette est autorisée par l’État uniquement dans le cadre d’une consommation familiale et dans le respect des quantités.

La revente de champignons est interdite. Lors de la cueillette, il est recommandé de se munir d’un panier pour transporter les champignons fragiles, qui risquent de s’abîmer dans un sac en plastique. Veillez à cueillir des champignons adultes et en bon état et à ne pas retourner la terre lors de votre ramassage. Faites également attention à sélectionner uniquement des champignons comestibles et ne faites pas pleinement confiance aux applications sur téléphone. En effet, certains champignons peuvent être dangereux et provoquer des intoxications. Au moindre doute, n’hésitez pas à montrer votre cueillette à un spécialiste, un mycologue ou un pharmacien. Enfin, faites attention aux chemins que vous empruntez dans la forêt, notamment durant l’automne, période de chasse.