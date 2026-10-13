Linge qui sèche dans la maison en hiver : jusqu'à 2 litres d'eau par machine dans le logement, le geste simple pour éviter les moisissures

Quand la météo devient capricieuse, il est difficile de faire autrement que de faire sécher son linge à l’intérieur. Cela n’est pas sans risque, sauf si vous suivez ce simple geste.

Des scientifiques conseillent de ne pas faire sécher son linge à l'intérieur à cause des risques encourus pour la santé. Mais quand arrivent l’automne, puis l’hiver, il devient difficile pour beaucoup de faire sécher son linge dehors alors que la météo ne s’y prête pas.

Résultat : le linge sèche à l’intérieur et parfois durant des jours et dégage de l’humidité dans la maison. Heureusement, cette méthode de la bouteille en plastique peut faire sécher votre linge plus vite en hiver.

Un intérieur trop humide

En fin d’année, quand la météo se fait capricieuse, il devient difficile, voire impossible, de faire sécher son linge dehors. Le séchoir à linge prend alors domicile dans la maison et il n’y a plus qu’à prendre son mal en patience en attendant que les vêtements sèchent.

Si pour de nombreux Français, c’est la seule solution pratique qui existe, faire sécher son linge à l’intérieur est souvent déconseillé. La raison principale étant que le linge encore mouillé fait grimper le taux d’humidité dans la maison.

Plusieurs études avancent une grosse quantité : une machine de linge, même essorée, peut libérer jusqu’à 2 litres d’eau dans l'atmosphère, relaie 20 Minutes. Une étude écossaise menée par la Glasgow School of Art déclare même que le séchage du linge en intérieur représente 30% de l’humidité d’un logement en hiver.

Le risque de faire sécher son linge à l’intérieur sur la santé

Crédit photo : Vadym Plysiuk/ iStock

Il va sans dire qu’un intérieur trop humide n’est pas recommandé. D’après l’Association Qualitel, le taux d’humidité acceptable (hygrométrie) d’un intérieur se situe entre 40 et 60%. Ce taux garantit un confort pour vous et les matériaux de votre maison.

Si l’humidité est trop élevée (à cause de l’eau qui passe du linge à l’air ambiant), la vapeur se dépose sur les murs et les fenêtres, surtout si la pièce est fermée. Vous risquez alors de voir se développer des moisissures et des acariens, principales causes d’allergies et de problèmes respiratoires.

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La méthode à suivre pour faire sécher son linge à l’intérieur sans danger

Crédit photo : Svetlana Glazkova/ iStock

La meilleure solution reste donc d’aérer la pièce quand vous faites sécher votre linge à l’intérieur, que ce soit via la fenêtre ou la ventilation, et avec la porte fermée.

Pour réduire la quantité d’eau dans les tissus, optez aussi pour un essorage rapide en fin de cycle avant d’étendre le linge. Quoi qu’il en soit, aérez les pièces chaque jour, même en hiver, entre 10 et 15 minutes afin de réduire l’humidité également provoquée par la respiration et la transpiration. Votre intérieur et votre santé s’en porteront mieux.