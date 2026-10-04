Grâce à une nouvelle réforme, il cumule 7 emplois à temps partiel et gagne jusqu'à 500 euros supplémentaires par mois

Angelo Krick découvre plusieurs métiers différents grâce à une nouvelle réforme qui lui permet de gagner plus d'argent

En Belgique, l’élargissement des emplois flexibles permet de cumuler plusieurs activités, offrant des revenus plus conséquents et une dépendance moindre vis-à-vis de ses employeurs.

Âgé de 39 ans, Angelo Krick est un habitant de Waasmunster, en Belgique, qui a décidé d’optimiser son temps libre avec plus d’activités professionnelles. S’il en a décidé ainsi, c’est parce qu’une nouvelle réforme lui permet. Depuis le 1er juillet, la Belgique a élargi l’accès aux contrats flexibles dans de nombreux secteurs d’activités, suscitant un véritable engouement parmi la population en quête de travail.

En combinant un emploi fixe avec plusieurs missions complémentaires, il réussit à arrondir ses fins de mois tout en vivant des aventures humaines d’une grande richesse.

Une réforme qui a créé une nouvelle dynamique sur le marché du travail

Cette nouvelle mesure offre une flexibilité professionnelle inédite pour les travailleurs désireux de diversifier leurs revenus hebdomadaires. En permettant de s’investir dans de nouveaux domaines, ce dispositif répond parfaitement à l’évolution des besoins de la société. Cette dynamique s’accompagne d’une exonération fiscale particulièrement avantageuse pour les salariés respectant le plafond annuel autorisé.

Comme l’indique le site flamand HLN, l’impact positif de cette réforme se confirme directement à travers les indicateurs économiques récents publiés par les spécialistes du recrutement.

Les statistiques du premier flexibaromètre mettent en lumière une hausse de 24% du volume d’heures prestées durant l’été. Ce succès s’explique par la recherche d’un équilibre financier renforcé chez des milliers de citoyens actifs ou retraités. Les opportunités offertes permettent de lutter efficacement contre l’inflation galopante qui touche les ménages au quotidien.

Des revenus plus conséquents

Dans un témoignage accordé à HLN, Angelo a déclaré gagner 500 euros supplémentaires chaque mois grâce à ces emplois flexibles.

« Pour nous, ce n’est pas un petit extra, mais un complément nécessaire. Tout devient plus cher dans la vie »

Ces gains réguliers contribuent à préserver son pouvoir d’achat familial face aux imprévus, rappelant le parcours de cet infirmier qui jonglait entre 2 boulots pour assurer le confort de ses proches grâce à une excellente gestion budgétaire.

Technicien à temps plein durant la semaine dans des résidences-services, Angelo consacre ses samedis et dimanches à ses missions complémentaires.

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Des expériences ponctuelles plus enrichissantes

En un mois, il exerce jusqu’à quatre ou cinq métiers totalement différents selon les besoins disponibles sur les plateformes.

Même si des études médicales rappellent parfois que travailler plus de 55 heures par semaine serait dangereux pour la santé, Angelo veille à ne pas dépasser 50 heures hebdomadaires.

Du rôle de cuisinier à celui de vendeur, en passant par le travail dans une exploitation floricole, Angelo savoure la variété de son parcours.

« En un mois, je fais parfois quatre ou cinq métiers différents »

Cette polyvalence lui permet de sortir du schéma classique des 40 heures par semaines répétitives tout en acquérant continuellement de nouvelles compétences. Ce qui avait débuté comme une nécessité budgétaire est rapidement devenu une source d’épanouissement personnel au quotidien.

« J’ai commencé parce que c’était financièrement nécessaire, mais entre-temps, j’y prends aussi beaucoup de plaisir »

Angelo envisage de poursuivre cette activité tant que son état physique et sa santé le lui permettront.