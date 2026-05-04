Ces 136 métiers ne seront jamais remplacés par l'IA, selon une étude

Si l’avenir est de plus en plus sombre dans le monde du travail à cause de l’intelligence artificielle, il existe encore des domaines qui ne sont pas menacés. Voici 136 métiers qui ne seront jamais remplacés par l’IA.
L’intelligence artificielle se développe de plus en plus et constitue une menace dans le monde du travail. Aujourd’hui, certaines tâches peuvent être réalisées par l’intelligence artificielle, et parfois mieux que par un cerveau humain. Pour cette raison, le PDG IA de Microsoft a prédit la fin du travail de bureau d’ici 18 mois.
L’intelligence artificielle évolue tellement rapidement que certains métiers pourraient disparaître et les salariés pourraient être remplacés par des robots. Selon une étude, d’ici 2030, 5 millions d’employés pourraient être remplacés par l’IA en France.
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Si Bill Gates estime quant à lui que seulement trois métiers survivront à l’IA, une étude américaine est plus optimiste. Ce rapport complet, publié chez Digital Planet, présente les métiers les plus en danger et ceux qui ne courent aucun risque. Le constat est clair : même si certaines professions sont menacées, on compte encore 136 métiers qui ne seront jamais remplacés par l’IA.
3 professions intouchables
Parmi les professions les plus menacées, on retrouve les emplois de bureau comme les rédacteurs, les développeurs, les webdesigners et les analystes. À l’inverse, certaines professions semblent intouchables. Elles ne pourront jamais être remplacées par l’intelligence artificielle puisque nous aurons toujours besoin d’un humain pour réaliser ces tâches.
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Sur le podium, on retrouve les mouleurs et noyauteurs de fonderie en troisième position, précédés des nettoyeurs de véhicules et de matériel. Selon l’étude, la profession qui a le moins de risque d’être remplacée par l’intelligence artificielle est celle des plongeurs, dans la restauration.
La liste complète
Si vous voulez vous faire une idée des emplois qui ne seront jamais remplacés, voici la liste complète des 136 métiers les plus sûres :
1. Plongeurs
2. Nettoyeurs de véhicules et de matériel
3. Mouleurs et noyauteurs de fonderie
4. Techniciens en chirurgie
5. Femmes et valets de chambre
6. Conducteurs de chariots élévateurs industriels
7. Cuisiniers de restauration rapide
8. Aides-peintres et plâtriers
9. Assistants chirurgicaux
10. Opérateurs de drague
11. Tailleurs de pierre
12. Ponceurs et finisseurs de parquets
13. Poseurs de canalisations
14. Brancardiers
15. Couvreurs
16. Installateurs de vitres automobiles
17. Serruriers et réparateurs de coffres-forts
18. Réparateurs de matériaux réfractaires
19. Massothérapeutes
20. Maçons en pierre
21. Poseurs de rails et d’appareils de voie
22. Installateurs de tapis et moquettes
23. Terrassiers et mineurs à la main
24. Aides-charpentiers
25. Étancheurs
26. Carreleurs
27. Poseurs de plafonds acoustiques
28. Charpentiers de marine
29. Constructeurs de maisons modulaires
30. Électriciens du bâtiment
31. Plombiers et chauffagistes
32. Installateurs d’ascenseurs
33. Monteurs de lignes électriques
34. Techniciens de maintenance éolienne
35. Installateurs de panneaux solaires
36. Conducteurs de grues
37. Opérateurs de machines d’excavation
38. Mécaniciens de chantiers
39. Poseurs de cloisons sèches
40. Vitriers
41. Ferronniers d’art
42. Coffreurs-boiseurs
43. Échafaudeurs
44. Agents de maintenance des voies ferrées
45. Scieurs de béton
46. Foreurs de puits d’eau
47. Mineurs de fond
48. Boutefeux et dynamiteurs
49. Opérateurs de tunneliers
50. Géomètres-topographes de terrain
51. Infirmiers anesthésistes
52. Kinésithérapeutes
53. Ostéopathes
54. Chiropraticiens
55. Podologues
56. Vétérinaires de terrain
57. Auxiliaires de vie sociale
58. Accompagnateurs de personnes âgées
59. Puéricultrices
60. Coaches sportifs de haut niveau
61. Athlètes professionnels
62. Arbitres sportifs
63. Instructeurs de yoga et fitness
64. Guides de haute montagne
65. Maîtres-nageurs sauveteurs
66. Danseurs et chorégraphes
67. Acteurs de théâtre
68. Artistes de cirque
69. Coiffeurs et barbiers
70. Esthéticiennes
71. Tatoueurs et perceurs
72. Embaumeurs et thanatopracteurs
73. Palefreniers
74. Dresseurs d’animaux
75. Zoologistes de terrain
76. Gardes-chasse et gardes-pêche
77. Paysagistes et jardiniers
78. Élagueurs et grimpeurs-élagueurs
79. Agriculteurs maraîchers
80. Éleveurs de bétail
81. Forgerons et couteliers
82. Souffleurs de verre
83. Ébénistes d’art
84. Restaurateurs d’œuvres d’art
85. Accordeurs d’instruments de musique
86. Horlogers
87. Joailliers et sertisseurs
88. Maréchaux-ferrants
89. Selliers-harnacheurs
90. Couturiers sur mesure
91. Cordonniers
92. Tapissiers d’ameublement
93. Potiers et céramistes
94. Soudeurs sous-marins
95. Inspecteurs de sécurité nucléaire
96. Pompiers et officiers de lutte contre l’incendie
97. Plongeurs démineurs
98. Policiers d’intervention (GIGN, RAID type)
99. Gardes du corps
100. Maîtres-chiens de sécurité
101. Inspecteurs des pêches
102. Enquêteurs de scènes de crime (Techniciens)
103. Gardiens de phare
104. Convoyeurs de fonds
105. Agent de protection de la faune
106. Marins de pont
107. Pilotes de port (manœuvre de navires)
108. Dockers
109. Gréeurs
110. Éboueurs et agents de collecte
111. Fossoyeurs
112. Dépanneurs remorqueurs
113. Mécaniciens d’avion (maintenance piste)
114. Réparateurs de bicyclettes
115. Installateurs de piscines
116. Ramonage et nettoyage de cheminées
117. Désinsectiseurs et dératiseurs de terrain
118. Blanchisseurs à la main
119. Cireurs de chaussures
120. Porteurs de bagages
121. Valets de parking
122. Stewards et hôtesses de l’air
123. Moniteurs de conduite
124. Inspecteurs de permis de conduire
125. Techniciens de maintenance de remontées mécaniques
126. Réparateurs d’appareils électroménagers à domicile
127. Installateurs de cuisines équipées
128. Facteurs (tournées rurales/difficiles)
129. Poseurs d’enseignes lumineuses
130. Techniciens de maintenance de parcs d’attractions
131. Cordistes (travaux en hauteur)
132. Nettoyeurs de vitres (grands immeubles)
133. Scaphandriers
134. Tailleurs de diamants
135. Accordeurs de pianos
136. Taxidermistes
De quoi vous donner des idées de reconversion !