Ces 136 métiers ne seront jamais remplacés par l'IA, selon une étude

Si l’avenir est de plus en plus sombre dans le monde du travail à cause de l’intelligence artificielle, il existe encore des domaines qui ne sont pas menacés. Voici 136 métiers qui ne seront jamais remplacés par l’IA.

L’intelligence artificielle se développe de plus en plus et constitue une menace dans le monde du travail. Aujourd’hui, certaines tâches peuvent être réalisées par l’intelligence artificielle, et parfois mieux que par un cerveau humain. Pour cette raison, le PDG IA de Microsoft a prédit la fin du travail de bureau d’ici 18 mois.

L’intelligence artificielle évolue tellement rapidement que certains métiers pourraient disparaître et les salariés pourraient être remplacés par des robots. Selon une étude, d’ici 2030, 5 millions d’employés pourraient être remplacés par l’IA en France.

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Si Bill Gates estime quant à lui que seulement trois métiers survivront à l’IA, une étude américaine est plus optimiste. Ce rapport complet, publié chez Digital Planet, présente les métiers les plus en danger et ceux qui ne courent aucun risque. Le constat est clair : même si certaines professions sont menacées, on compte encore 136 métiers qui ne seront jamais remplacés par l’IA.

3 professions intouchables

Parmi les professions les plus menacées, on retrouve les emplois de bureau comme les rédacteurs, les développeurs, les webdesigners et les analystes. À l’inverse, certaines professions semblent intouchables. Elles ne pourront jamais être remplacées par l’intelligence artificielle puisque nous aurons toujours besoin d’un humain pour réaliser ces tâches.

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Sur le podium, on retrouve les mouleurs et noyauteurs de fonderie en troisième position, précédés des nettoyeurs de véhicules et de matériel. Selon l’étude, la profession qui a le moins de risque d’être remplacée par l’intelligence artificielle est celle des plongeurs, dans la restauration.

La liste complète

Si vous voulez vous faire une idée des emplois qui ne seront jamais remplacés, voici la liste complète des 136 métiers les plus sûres :

1. Plongeurs

2. Nettoyeurs de véhicules et de matériel

3. Mouleurs et noyauteurs de fonderie

4. Techniciens en chirurgie

5. Femmes et valets de chambre

6. Conducteurs de chariots élévateurs industriels

7. Cuisiniers de restauration rapide

8. Aides-peintres et plâtriers

9. Assistants chirurgicaux

10. Opérateurs de drague

11. Tailleurs de pierre

12. Ponceurs et finisseurs de parquets

13. Poseurs de canalisations

14. Brancardiers

15. Couvreurs

16. Installateurs de vitres automobiles

17. Serruriers et réparateurs de coffres-forts

18. Réparateurs de matériaux réfractaires

19. Massothérapeutes

20. Maçons en pierre

21. Poseurs de rails et d’appareils de voie

22. Installateurs de tapis et moquettes

23. Terrassiers et mineurs à la main

24. Aides-charpentiers

25. Étancheurs

26. Carreleurs

27. Poseurs de plafonds acoustiques

28. Charpentiers de marine

29. Constructeurs de maisons modulaires

30. Électriciens du bâtiment

31. Plombiers et chauffagistes

32. Installateurs d’ascenseurs

33. Monteurs de lignes électriques

34. Techniciens de maintenance éolienne

35. Installateurs de panneaux solaires

36. Conducteurs de grues

37. Opérateurs de machines d’excavation

38. Mécaniciens de chantiers

39. Poseurs de cloisons sèches

40. Vitriers

41. Ferronniers d’art

42. Coffreurs-boiseurs

43. Échafaudeurs

44. Agents de maintenance des voies ferrées

45. Scieurs de béton

46. Foreurs de puits d’eau

47. Mineurs de fond

48. Boutefeux et dynamiteurs

49. Opérateurs de tunneliers

50. Géomètres-topographes de terrain

51. Infirmiers anesthésistes

52. Kinésithérapeutes

53. Ostéopathes

54. Chiropraticiens

55. Podologues

56. Vétérinaires de terrain

57. Auxiliaires de vie sociale

58. Accompagnateurs de personnes âgées

59. Puéricultrices

60. Coaches sportifs de haut niveau

61. Athlètes professionnels

62. Arbitres sportifs

63. Instructeurs de yoga et fitness

64. Guides de haute montagne

65. Maîtres-nageurs sauveteurs

66. Danseurs et chorégraphes

67. Acteurs de théâtre

68. Artistes de cirque

69. Coiffeurs et barbiers

70. Esthéticiennes

71. Tatoueurs et perceurs

72. Embaumeurs et thanatopracteurs

73. Palefreniers

74. Dresseurs d’animaux

75. Zoologistes de terrain

76. Gardes-chasse et gardes-pêche

77. Paysagistes et jardiniers

78. Élagueurs et grimpeurs-élagueurs

79. Agriculteurs maraîchers

80. Éleveurs de bétail

81. Forgerons et couteliers

82. Souffleurs de verre

83. Ébénistes d’art

84. Restaurateurs d’œuvres d’art

85. Accordeurs d’instruments de musique

86. Horlogers

87. Joailliers et sertisseurs

88. Maréchaux-ferrants

89. Selliers-harnacheurs

90. Couturiers sur mesure

91. Cordonniers

92. Tapissiers d’ameublement

93. Potiers et céramistes

94. Soudeurs sous-marins

95. Inspecteurs de sécurité nucléaire

96. Pompiers et officiers de lutte contre l’incendie

97. Plongeurs démineurs

98. Policiers d’intervention (GIGN, RAID type)

99. Gardes du corps

100. Maîtres-chiens de sécurité

101. Inspecteurs des pêches

102. Enquêteurs de scènes de crime (Techniciens)

103. Gardiens de phare

104. Convoyeurs de fonds

105. Agent de protection de la faune

106. Marins de pont

107. Pilotes de port (manœuvre de navires)

108. Dockers

109. Gréeurs

110. Éboueurs et agents de collecte

111. Fossoyeurs

112. Dépanneurs remorqueurs

113. Mécaniciens d’avion (maintenance piste)

114. Réparateurs de bicyclettes

115. Installateurs de piscines

116. Ramonage et nettoyage de cheminées

117. Désinsectiseurs et dératiseurs de terrain

118. Blanchisseurs à la main

119. Cireurs de chaussures

120. Porteurs de bagages

121. Valets de parking

122. Stewards et hôtesses de l’air

123. Moniteurs de conduite

124. Inspecteurs de permis de conduire

125. Techniciens de maintenance de remontées mécaniques

126. Réparateurs d’appareils électroménagers à domicile

127. Installateurs de cuisines équipées

128. Facteurs (tournées rurales/difficiles)

129. Poseurs d’enseignes lumineuses

130. Techniciens de maintenance de parcs d’attractions

131. Cordistes (travaux en hauteur)

132. Nettoyeurs de vitres (grands immeubles)

133. Scaphandriers

134. Tailleurs de diamants

135. Accordeurs de pianos

136. Taxidermistes

De quoi vous donner des idées de reconversion !