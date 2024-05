Impôts, gaz, Sécurité sociale... : Voici tout ce qui change au 1ᵉʳ mai 2024

Quels sont les changements attendus dès ce 1ᵉʳ mai 2024 ? On vous en dit plus afin de vous organiser et de vivre cette période plus sereinement.

Tous les mois, c’est la même chose : il y a des changements à prendre en compte. Afin de vivre au mieux cette période, on vous propose de faire le point sur tout ce qui va changer dès ce 1ᵉʳ mai 2024 - dans votre quotidien.



Le Tarif au gaz augmente

Mauvaise nouvelle, le prix de gaz va augmenter dès ce 1ᵉʳ mai 2024. Cela concernera les utilisateurs de gaz naturel. Le prix augmentera de 1,4%, comme l’a précisé la Commission de la régulation d’énergie : “le prix repère moyen TTC est en hausse de 1,4 % entre avril et mai 2024, passant de 109,71 €/MWh à 111,19 €/MWh.”

Le forfait de la Sécurité sociale augmente

Autre changement : le doublement du forfait de la Sécurité sociale, qui passera de 1€ à 2€ dès le 15 mai 2024. Concrètement, cela indique que coût de la participation forfaitaire lors des consultations médicales augmente. Comme l’a précisé la Sécurité Sociale, ce montant n’est ni pris en charge par la Sécurité sociale ni par les mutuelles lors d’une visite chez le médecin, d’un examen radiologique ou d’analyses biologiques.

La déclaration d’impôts sur les revenus est ouverte !

Depuis le 11 avril 2024, il est possible de faire sa déclaration de revenus de 2023 sur le site impots.gouv.fr. La date limite pour la réaliser est au 21 mai 2024 pour la déclaration papier et 23 mai 2024 pour celle en ligne. Les départements, numérotés de 1 à 19, auront jusqu’au 30 mai 2024 et ceux de 20 à 54 jusqu’au 6 juin 2024.



L’inscription sur les listes électorales

Le 9 juin prochain auront lieu les élections européennes de 2024. Si vous souhaitez voter, vous avez jusqu’au 1ᵉʳ mai 2024 pour vous inscrire sur les listes électorales.

