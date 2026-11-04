Loto : la grille passe à 2,30 euros, mais le gain minimum grimpe à 3 euros dès octobre 2027

Dès le mois d’octobre 2027, le Loto va connaître de gros changements. Le prix de la grille va changer, tout comme les gains minimums.

En France, on estime que plus de 5 millions de personnes jouent au Loto à chaque tirage. En effet, les Français sont joueurs et sont nombreux à tenter leur chance pour devenir millionnaire. En 2027, la loterie nationale va connaître quelques changements majeurs.

En effet, le prix de la grille de Loto va augmenter. Cette dernière existe depuis le 19 mai 1976, date du premier tirage. Commercialisée d’abord en région parisienne, la grille coûtait à l’époque 1 franc, soit 76 centimes d’euro aujourd’hui.

La grille de Loto va être plus chère

Au fil des années, le prix de la grille de Loto a augmenté. Son prix est fixé à 2,20 euros depuis mars 2017. Cependant, la grille va connaître une nouvelle augmentation l’année prochaine et passer à 2,30 euros, soit une hausse de 10 centimes.

Selon TF1 Info, cette décision a été prise le 15 octobre dernier par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Si cette augmentation est une mauvaise nouvelle pour les joueurs, d’autres changements vont être apportés, qui pourraient leur redonner le sourire.

Une augmentation du gain minimum

En effet, alors qu'ils étaient en baisse depuis le mois de mai, les gains potentiels devraient également augmenter. L’ANJ a annoncé une “revalorisation du gain minimum”, ce qui signifie qu’à partir du 4 octobre 2027, tous les gagnants du Loto recevront au moins 3 euros. Jusqu’à présent, cette somme était fixée à 2,20 euros.

Enfin, le “roll-down” va également connaître un changement. Il s’agit du principe selon lequel après plusieurs tirages sans gagnant, la mise est distribuée entre tous les joueurs qui ont eu le deuxième meilleur résultat.

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Des nouveautés dès octobre 2027

Dès l’année prochaine, le temps d’attente avant la répartition des gains après plusieurs tirages sans gagnant sera plus court. Jusqu’à présent, la FDJ attendait 34 tirages sans gagnant pour redistribuer la somme aux autres. Ce délai va être raccourci à 11 tirages consécutifs.

Ces nouveautés vont entrer en vigueur le 4 octobre 2027. Si l’augmentation du prix de la grille de Loto est une mauvaise nouvelle pour les joueurs, la revalorisation des gains et le changement du roll-down pourraient attirer de nouvelles personnes désireuses de tenter leur chance pour devenir millionnaires.