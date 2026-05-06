Loto, Euromillions : la FDJ baisse les gains depuis le 4 mai 2026

Mauvaise nouvelle pour les joueurs du Loto et de l'Euromillions : depuis ce lundi 4 mai, les gains vont baisser. On vous explique pourquoi, et ce que ça change concrètement dans votre poche.

Le Loto et l'Euromillions font partie des jeux d'argent les plus populaires en France, et pour cause : ils permettent de remporter des sommes parfois vertigineuses. Des histoires qui font régulièrement la une, comme celle de ces cinq amis qui ont raflé 250 millions d'euros à l'Euromillions en jouant ensemble. Des gains records qui donnent envie de tenter sa chance chaque semaine.



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Pourtant, un changement discret est entré en vigueur ce lundi 4 mai 2026. Discret, mais pas anodin : il touche directement la somme que les gagnants peuvent espérer empocher à chaque tirage. Et il ne devrait pas faire plaisir aux habitués des grilles.

Moins d'argent pour les joueurs

Ce lundi, le Taux de Retour au Joueur (TRJ) a baissé. Il est désormais de 54,35% au lieu de 54,85% auparavant, selon une annonce officielle publiée par la Française des Jeux sur son site internet. En clair, cela signifie que la part des mises redistribuée aux joueurs sous forme de gains diminue, tandis qu'une portion plus importante revient à la FDJ pour couvrir ses frais de fonctionnement, les taxes et les contributions reversées à l'État.

Le TRJ est un indicateur clé dans l'univers des jeux d'argent. Il représente le pourcentage des sommes misées qui est théoriquement restitué aux joueurs sur l'ensemble des tirages. Plus ce taux est élevé, plus les joueurs ont de chances de récupérer une part de leur mise. À l'inverse, une baisse, même légère, signifie mécaniquement que la maison garde davantage.

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Concrètement, à chaque tirage du Loto ou de l'Euromillions, les joueurs achètent leurs grilles et constituent ainsi une cagnotte globale. C'est cette cagnotte qui est ensuite répartie entre les différents rangs de gains. Désormais, la part de ces mises qui reste dans les caisses de la FDJ a augmenté, au détriment des gagnants.

Des gains plus faibles, une différence qui s'accumule

Pour bien comprendre l'impact, voici un exemple simple. Imaginons que lors d'un tirage, les joueurs misent au total 1 million d'euros. Avant le 4 mai, environ 548 500 euros étaient redistribués sous forme de gains. Depuis ce lundi, ce sont seulement 543 500 euros qui reviennent aux joueurs. Une différence de 5 000 euros sur un million, ce qui peut sembler modeste au premier abord.

Mais à l'échelle des millions de grilles vendues chaque année en France, cette fraction de point de pourcentage représente une somme colossale pour la FDJ. Pour les joueurs, en revanche, l'effet se traduit par des gains légèrement rognés à chaque rang, que ce soit pour un lot secondaire ou pour le jackpot principal.

Ce type d'ajustement du TRJ n'est pas une première dans l'histoire des jeux de tirage. Les opérateurs de loteries procèdent régulièrement à ce genre de rééquilibrage, souvent justifié par des évolutions réglementaires, des contraintes fiscales ou des changements de structure de coûts. Reste que du côté des joueurs, la pilule est toujours un peu amère à avaler.

Quant à savoir si cette baisse suffira à décourager les fans de Loto et d'Euromillions de cocher leurs numéros fétiches chaque semaine, la réponse semble déjà évidente. L'attrait du jackpot, lui, ne baisse pas.