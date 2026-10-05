Passages piétons sans feu : ralentir, puis s'arrêter avant les bandes blanches dès qu'un piéton veut traverser, sinon c'est 135 € et 6 points

Derrière un volant, il faut toujours rester prudent afin de garantir sa propre sécurité et celle des autres usagers. Parmi eux, les piétons qui bénéficient d’une protection stricte qui peut vous coûte

Ne pas respecter le Code de la route implique de lourdes sanctions selon l’infraction. Outre les dommages physiques et matériels qu’un accident peut entraîner, c’est également une grosse amende et un retrait de points qui sont à craindre.

Et voici une infraction qui peut vous coûter cher.

Priorité aux piétons, la règle méconnue des automobilistes

L’infraction en question ne concerne ni un feu grillé ni un excès de vitesse. Pourtant, aux yeux de la loi, il est tout aussi grave et il concerne les piétons.

Il va de soi que lorsqu’un piéton manifeste son intention de traverser, les automobilistes se doivent de lui laisser la priorité. C’est ce que précise l’article R415-11 du Code de la route :

« Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ».

Une lourde amende de 135 euros et six points en moins sur le permis

En cas de non-respect de cette priorité, la sanction est très lourde. Selon la loi, les automobilistes qui refusent cette priorité s’exposent à une amende de 135 euros et un retrait de six points sur leur permis.

Cette règle peut sembler sévère, mais il faut rappeler que les piétons sont des usagers vulnérables. Ils ne possèdent ni de carrosserie ni d’airbag pour les protéger. De ce fait, les piétons bénéficient d’une protection renforcée par le Code de la route.

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Le comportement que les automobilistes doivent adopter sur la route

Ainsi, les piétons sont (presque) toujours prioritaires puisque c’est le « principe de prudence » qui règne. Cela signifie que les automobilistes doivent systématiquement ralentir à l’approche d’un passage pour piétons et s’arrêter si l’un d’eux est engagé sur la chaussée ou s’apprête à le faire.

Cette règle concerne les usagers à pied, mais également les poussettes, les trottinettes, les usagers handicapés et les skateboards, poursuit le site de la Préfecture de police.

Bien sûr, l’arrêt du véhicule doit se faire doucement et avant les bandes blanches tout en gardant une distance suffisante avec l’usager vulnérable.

Enfin, rappelez-vous que cette règle concerne seulement les passages où il n’y a pas de feux de signalisation. Dans ce cas-là, la signalétique prime.